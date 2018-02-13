Курс на Дамаск: как Китай наращивает инвестиции в сирийскую экономику

Пекин намерен наращивать инвестиции в разрушенную войной сирийскую экономику. Об этом заявил посол КНР в Дамаске Ци Цяньцзинь. Власти страны не раз заявляли о готовности принять участие в восстановлении САР, и китайский бизнес заметно увеличил своё присутствие в ближневосточной республике. Интерес для самой перспективной экономики мира представляют не только природные ресурсы Сирии, но также выход к Средиземному морю, считают эксперты. Кроме того, Китай готов поддержать Дамаск из соображений собственной безопасности. RT разбирался в мотивах «азиатского тигра».

Посол Китайской народной республики в Дамаске Ци Цяньцзинь рассказал в интервью агентству «Синьхуа» о планах Пекина принять активное участие в работах по реконструкции послевоенной Сирии. Как отметил дипломат, конгресс Национального диалога в Сочи дополнил женевские переговоры. Сейчас пришёл момент, когда необходимо сконцентрироваться на восстановлении САР, и Китай намерен играть большую роль в этом процессе, подчеркнул посол.

Представители Пекина не впервые говорят о заинтересованности Поднебесной в послевоенной деятельности на территории Сирийской арабской республики. Так, в конце января 2018 года с подобным заявлением выступил спецпредставитель КНР по сирийскому урегулированию Се Сяоянь.

«Китай готов к послевоенной реконструкции Сирии. Мы будем продолжать помощь в соответствии со своим потенциалом», — заявил чиновник.

При этом Се Сяоянь добавил: нельзя допустить того, чтобы участие в восстановлении Сирии обусловливалось политикой.

Посол Китая в Сирии Ци Цяньцзинь, Сирия, февраль 2017 года

globallookpress.com

© Ammar Safarjalani/Xinhua

Этот подход разделяют и в Москве. Как заявил ранее посол России в Сирии Александр Кинщак, российская сторона призывает международное сообщество не оставаться в стороне, а закреплять свои позиции на сирийском рынке. В первую очередь речь может идти о странах-участницах БРИКС — Бразилии, Индии, Китае и Южной Африке.

Крупнейший партнёр

Китай уже успел развернуть на сирийском направлении существенную активность. Именно на КНР приходится сегодня порядка 80% всей внешней торговли Сирии — такие данные ранее привёл сирийский посол в Пекине Имад Мустаф.

«Китай был крупнейшим торговым партнёром Сирии и до кризиса. Сейчас же из-за практически отсутствующих торговых отношений между нами и странами Запада роль Китая возросла ещё больше и продолжает расти», — заявил дипломат.

Китайская сторона также оказывает сирийцам гуманитарную поддержку. К примеру, год назад Пекин направил в САР помощь на сумму $16 млн. Летом 2017 года появилась информация о намерении Китая инвестировать в восстановление инфраструктурных объектов в Сирии порядка $2 млрд. В частности, работами по реконструкции сирийской телекоммуникационной инфраструктуры займётся китайская корпорация Huawei.

Китайские власти также высказывали намерение возвести в САР индустриальный парк, в проекте могут принять участие порядка 150 компаний из КНР.

Следует отметить, что оплата труда в Китае с каждым годом растёт. Это подталкивает китайских производителей к выносу производства за рубеж в поисках дешёвой рабочей силы. В этом заинтересованы и власти Поднебесной — в 2015 году правительство КНР обнародовало программу развития сталелитейной отрасли, согласно которой компании, вынесшие часть производственных мощностей за границу, могут рассчитывать на льготы. Эксперты не исключают, что промышленное «освоение» Сирии китайскими корпорациями может укладываться в эту стратегию.

Встреча китайских и сирийских бизнесменов, Пекин, 8 мая 2017 года

Reuters

В июле 2017 года в Пекине состоялось мероприятие под названием «День Сирии», в котором приняли участие порядка тысячи китайских компаний, преимущественно занятых в инвестиционной и строительной сферах. Мероприятие прошло под эгидой Китайско-Арабской ассоциации по взаимному обмену и при поддержке сирийского посольства в КНР. Как заявил посол САР в Пекине Имад Мустафа, Дамаск намерен отдавать китайским компаниям приоритет.

Напомним, что Китай и Сирию связывают давние отношения как экономического, так и политического характера. Так, именно Дамаск (и Каир) первыми признали Китайскую народную республику в 1956 году. До войны Китай также был главным торговым партнёром САР.

Интерес для Поднебесной представляет также сырьевой потенциал Сирии, до войны китайская национальная нефтяная компания приобрела акции сирийских компаний, разрабатывавших месторождение Хайян.

«Интересами Китая в Сирии, как и в любой другой стране, являются природные ресурсы. Будучи мировой фабрикой по производству товаров Поднебесная остро нуждается в ресурсах, в частности в энергоресурсах», — отметил в интервью RT политолог Леонид Крутаков.

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Если оглянуться на начало «арабской весны», несложно заметить, что почти все страны, по которым прокатились беспорядки, были близкими партнёрами КНР. По мнению Крутакова, до этих событий всё шло к созданию в регионе свободной экономической зоны, что не могло не вызвать недовольство у США.

«И на данный момент интересы Китая не поменялись, он заинтересован в развитии долгосрочных отношении практически со всеми странами Ближнего Востока, — считает Крутаков. — На пути экономического сотрудничества двух стран самая явная опасность исходит от Америки. На данный момент повстанцы, поддерживаемые западной коалицией, удерживают важные приграничные территории Сирии, которые необходимы для здорового экономического развития двух стран».

Географическое расположение Сирии также может представлять интерес для Китая, ведь одной из своих приоритетных задач Пекин считает реализацию проекта нового «Шёлкового пути» под названием «Один пояс — один путь». В рамках проекта планируется построить трансконтинентальную железнодорожную сеть, которая свяжет Европу и Азию. Один из наиболее удобных с географической точки зрения вариантов маршрута — через ближневосточный регион. В этом случае железнодорожная ветка может выйти к Средиземному морю либо в Турции, либо в Сирии.

Вопрос безопасности

Не следует забывать и о военно-политических причинах повышенного интереса Китая к сирийским событиям. Стабилизация Сирии выбьет почву из-под ног радикальных исламистов из «Исламского движения Восточного Туркестана»*, терроризирующей Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, считают эксперты.

По оценкам сирийских властей, численность воюющих в САР уйгурских боевиков в разгар конфликта достигла 5 тыс. человек. Там они не только выступают против официального Дамаска, но и набираются боевого опыта, чтобы атаковать Китай, при удобном случае. В 2015 году в СМИ циркулировала информация об отправке Пекином в Сирию своих военнослужащих, однако впоследствии эти сведения не были подтверждены.

Уйгурские боевики в Сирии

© uighur.nl

По словам ответственного секретаря Академии геополитических проблем Араика Степаняна, политика Китая в военной сфере является очень острожной.

«Почти с уверенностью можно заявить, что Китай не будет создавать здесь своих военных баз, пока конфликт не закончится, — отметил эксперт в интервью RT. — В то же время нельзя не отметить, что такая осторожность может отразиться проблемами для Китая в будущем. Большое число уйгуров из Китая воюет на стороне ИГ**, и когда война в Сирии закончится, они могут вернуться в родной регион, который и так страдает от экстремизма».

Похожей точки зрения придерживается и политолог Леонид Крутаков.

«Появление китайской военной базы в арабской республике возможно только после прекращения вооруженного конфликта, укрепления и институализации власти в САР», — заявил эксперт в беседе с RT.

Зато экономические рычаги влияния на ситуацию в регионе китайские власти используют в полной мере, считают эксперты. Впрочем, это не скажется на российских или иранских интересах.

«Несмотря на то, что Россия внесла самый большой вклад в разрешение сирийского кризиса, её экономика не сможет в одиночку помочь Сирии прийти в себя после кровопролитной гражданской войны, — пояснил в интервью RT ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян. — Если рассматривать потенциальных инвесторов в эту страну, становится очевидным, что одним из немногих кандидатов остается Китай».

Арабские страны, соседствующие с Сирией, не заинтересованы вкладывать в неё свои деньги, так как по сути они проиграли эту войну, и их интересы в этом регионе значительно пострадали. Иран, который тоже внёс значительную лепту в разрешение сирийского конфликта, также не будет в состоянии удовлетворить все потребности послевоенной Сирии. «А если говорить о странах Европы, то всем известно их отношение к нынешнему сирийскому режиму», — пояснил эксперт.

«Поэтому остаётся один Китай, что является приемлемым вариантом для России и Ирана. Россия — гарант безопасности Сирии, но в экономической сфере САР нуждается в инвестициях. Китай в свою очередь располагает финансами, в которых так нуждается Сирия, а у арабской республики есть ресурсы, которые очень нужны Китаю», — подытожил Степанян.

*«Исламское движение Восточного Туркестана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.