Китайский след: как КНР расширяет экономическое присутствие в Африке

В 2018 году Китай намерен существенно нарастить экономическое влияние в Африке: за последние 20 лет он стал ведущим торговым и финансовым партнёром ряда государств на континенте. Эксперты подчёркивают, что КНР начала своё «наступление» после провальной попытки инвестирования в страны Ближнего Востока. Тогда на фоне обострения геополитической напряжённости Пекин потерял вложения. О причинах и возможных последствиях китайской экспансии в Африку — в материале RT.

В 2018 году Китай планирует серьёзно увеличить объём инвестиций в африканские проекты и расширить своё сотрудничество с государствами континента. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И.

Китаю понадобилось меньше 20 лет, чтобы стать крупнейшим экономическим партнёром Африки. Так, по данным Ernst & Young, в 2016 году торговый оборот между КНР и государствами континента превысил $190 млрд, а по объёму вложений в африканские экономики страна стала ведущим инвестором.

Как рассказал RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов, до 2010 года у КНР не было единого плана относительно континента и китайский бизнес лишь периодически вливал средства в некоторые государства. В основном инвестиции получали наиболее нуждавшиеся страны юга Африки. Финансовая поддержка направлялась в ЮАР, пострадавшую от краха апартеида, Мозамбик, а также Сенегал, где сегодня КНР контролирует 90% экономики.

«С 2010 года начинается стабильная политика КНР в Африке, которая связана с поездками Ху Цзиньтао (бывшего председателя КНР. — RT) по континенту. Тогда интерес властей в основном проявлялся к Северной Африке — Египту, Алжиру и Тунису. Конец правления экс-председателя КНР и восхождение к власти Си Цзиньпина в 2012—2014 годах ознаменовались выстраиванием новой серьёзной экономической политики», — напомнил Маслов.

По словам эксперта, ещё до начала своей экспансии в Африку Китай активно вкладывался в Сирию и страны Ближнего Востока. Впрочем, эти средства были безвозвратно утрачены после событий «арабской весны» и начала сирийского конфликта. Тогда правительство КНР сделало вывод, что при инвестировании нужно оценивать не только экономические, но и политические риски.

После вступления в БРИКС в 2011 году ЮАР стала главной «опорной точкой» Китая в Африке. Вслед за этим КНР начала инвестировать в государства, которые нуждались в инфраструктуре, — Танзанию, Кению и Эфиопию. Как сообщил в своей статье в The Telegraph посол Китая в Великобритании Лю Сяомин, КНР оказала серьёзную помощь континенту в строительстве более 5 тыс. километров железных и асфальтовых дорог, 200 школ и 100 больниц.

Алексей Маслов подчеркнул, что после 2010 года Китай увеличил выдачу стипендий на обучение африканских студентов по инженерным специальностям и таким образом начал привязывать их к своим технологиям. По словам Лю Сяомина, КНР способствовала подготовке 160 тыс. квалифицированных рабочих.

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Впрочем, китайские компании в Африке не всегда привлекают местную рабочую силу и зачастую полагаются на собственных приезжих работников. Так, по некоторым оценкам, сегодня в Африке насчитывается почти 1 млн китайских рабочих. Об этом в разговоре с RT рассказал заведующий кафедрой международных экономических отношений Института стран Азии и Африки при МГУ Виталий Мельянцев.

Согласно информации компании McKinsey, в настоящее время в Африке работает более 10 тыс. китайских предприятий. Как отмечают опрошенные RT эксперты, приоритетными направлениями Китая стали ресурсы континента — алюминиевая руда в ЮАР и нефть на африканском шельфе. Помимо этого, страна стимулирует развитие промышленности, а также наземных и воздушных перевозок.

Инвестгигант

По данным Ernst & Young, в 2016 году Китай увеличил инвестиции в Африку на 106% — до $36,1 млрд. Маслов прогнозирует, что по итогам 2017 года этот показатель может превысить $48 млрд. Для сравнения: суммарный объём вложений других крупных инвесторов континента составил $29,1 млрд.

Прирост инвестиций также связан с работой Китайско-африканского фонда развития, созданного в 2007 году для поддержания компаний КНР на континенте. На сегодняшний день фонд намерен инвестировать ещё $4,5 млрд в 91 проект в 36 африканских странах, помимо уже вложенных $3,2 млрд.Об этом в интервью государственному новостному агентству КНР «Синьхуа» рассказал глава фонда Чи Цзяньсинь. По окончании данных проектов африканский экспорт будет ежегодно расти на $2 млрд, а налоговые поступления увеличатся на $1 млрд. После этого фонд направит ещё более $20 млрд в Африку от китайских компаний.

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«Китай не просто наращивает вложения, он диверсифицирует инвестиции. Если раньше у КНР не было запретов на капиталовложения — куда выгодно, туда и вкладывали, — то в 2017 году были опубликованы новые правила по внешним инвестициям. Поддерживаются инвестиции в инфраструктуру, энергетику, и практически запрещаются вложения в непроизводственные или развлекательные сферы», — обрисовал ситуацию Маслов.

Долговое бремя

Как отметил посол Лю Сяомин, Китай существенно помог Африке в облегчении долгового бремени. Так, к 2009 году КНР простила 312 долгов 35 странам континента на сумму $3 млрд, а в 2015 году Си Цзиньпин объявил о решении списать межправительственные беспроцентные займы для наименее развитых стран.

По словам Мельянцева, списание долгов Китаем стало субсидией для африканских государств. В КНР не стали нагнетать напряжённость и «выдавливать» эти средства, чтобы расположить к себе власти стран Африки и получить от них весомую отдачу в будущем.

«Китай взял на себя долговое бремя почти на 50%, привязывая Африку к себе. Нет гарантий, что те капиталовложения, которые были сегодня сделаны, зафиксируются на ближайшие десятилетия. Главный момент — это финансово привязать Африку», — заключил Маслов.