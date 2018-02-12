Китайский посол заявил о намерении страны играть более активную роль в развитии Сирии

Китайский посол в Сирии Ци Цяньцзинь заявил, что Пекин намерен играть более активную роль в послевоенном развитии и восстановлении САР.

Об этом сообщает «Синьхуа».

«Я считаю, что уже пора сфокусировать все усилия на развитии и восстановлении Сирии. На мой взгляд, Китай будет играть всё большую роль в этом процессе, предоставляя больше помощи сирийскому народу и законному правительству», — сказал посол.

Данное заявление он сделал во время визита в больницу Аль-Мувасат в Дамаске. Отмечается, что ранее Пекин внёс несколько пожертвований на развитие здравоохранения в Сирии, часть денег была направлена на финансирование указанного медицинского учреждения.

Ранее Китай поддержал предложение России по созданию нового механизма расследования химических атак в Сирии.