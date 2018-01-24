КНР поддержала предложение России по созданию нового механизма расследования химатак в Сирии

Короткая ссылка
Китай поддержал предложение России по созданию нового механизма расследования химических атак в Сирии, с соответствующим заявлением на заседании Совета Безопасности ООН выступил представитель КНР.

«Китай поддерживает подробное расследование инцидентов, которое позволило бы сделать выводы, которое выдержало бы испытание фактов историей и помогло привлечь виновных к ответственности. На основании этого Китай приветствует проект резолюции, распространённый Россией, о создании нового механизма расследования по химическому оружию в Сирии. Мы благодарны России за усилия в Совете Безопасности, направленные на то, чтобы работать над вопросом химического оружия в Сирии», — цитирует китайского дипломата РИА Новости.

При этом он заявил о готовности Пекина к консультациям по данному вопросу.

«Мы надеемся, что члены СБ смогут конструктивно участвовать в консультациях, и надеемся на достижение консенсуса по этому вопросу», — заявил представитель КНР.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия предлагает создать новый международный следственный орган, который будет заниматься расследованием применения химоружия.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru