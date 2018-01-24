КНР поддержала предложение России по созданию нового механизма расследования химатак в Сирии

Китай поддержал предложение России по созданию нового механизма расследования химических атак в Сирии, с соответствующим заявлением на заседании Совета Безопасности ООН выступил представитель КНР.

«Китай поддерживает подробное расследование инцидентов, которое позволило бы сделать выводы, которое выдержало бы испытание фактов историей и помогло привлечь виновных к ответственности. На основании этого Китай приветствует проект резолюции, распространённый Россией, о создании нового механизма расследования по химическому оружию в Сирии. Мы благодарны России за усилия в Совете Безопасности, направленные на то, чтобы работать над вопросом химического оружия в Сирии», — цитирует китайского дипломата РИА Новости.

При этом он заявил о готовности Пекина к консультациям по данному вопросу.

«Мы надеемся, что члены СБ смогут конструктивно участвовать в консультациях, и надеемся на достижение консенсуса по этому вопросу», — заявил представитель КНР.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия предлагает создать новый международный следственный орган, который будет заниматься расследованием применения химоружия.