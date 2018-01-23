Небензя прокомментировал обвинения США в применении химоружия в адрес Дамаска

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал заявление США о том, что Дамаск якобы совершил химатаку в Восточной Гуте.

Как отметил Небензя, на прошедших консультациях после сообщения о якобы новых эпизодах химатак в Сирии представители США и Великобритании ещё до какого-либо подтверждения поспешили объявить это делом рук сирийских властей.

«Сейчас сюда же пытаются приплести ещё и Россию. Об этом госсекретарь Тиллерсон говорил сегодня в Париже на встрече так называемого Международного партнёрства государств по предотвращению безнаказанности применения химоружия, построив свою речь вокруг инцидента, якобы имевшего место вчера в Восточной Гуте. Причём речь свою посвятил почти исключительно России», — сказал Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН.

По его словам, этот якобы произошедший эпизод «очень удачно подвёрстан» по времени к встрече в Париже и к предстоящему в Сочи Конгрессу сирийского национального диалога.

«Удивительное совпадение», — подчеркнул Небензя.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что власти Сирии в понедельник, 22 января, якобы применили химическое оружие против мирного населения Восточной Гуты, а также возложил ответственность за это на Россию.