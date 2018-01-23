Тиллерсон обвинил сирийские власти в применении химоружия в Восточной Гуте
По словам госсекретаря, «недавние атаки в Гуте вызывают опасения, что режим Башара Асада может продолжить применять химическое оружие против своего народа».
«Кто бы ни был ответственным за эти атаки, в конечном итоге Россия несёт ответственность за жертвы в Гуте и бесчисленные жертвы среди сирийцев от химических атак, осуществлённых с того момента, как Россия включилась в ситуацию в Сирии», — сказал Тиллерсон на встрече в Париже по вопросам противодействия «безнаказанному» использованию химоружия.
В августе в МИД России заявили, что обвинения США в отношении сирийского правительства в связи с якобы применением химоружия могут являться поводом для усиления присутствия американской стороны в Сирии.
4 апреля сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых.
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