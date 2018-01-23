Тиллерсон обвинил сирийские власти в применении химоружия в Восточной Гуте

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что власти Сирии в понедельник, 22 января, якобы применили химическое оружие против мирного населения Восточной Гуты, а также возложил ответственность за это на Россию. Об этом сообщает Politico.

По словам госсекретаря, «недавние атаки в Гуте вызывают опасения, что режим Башара Асада может продолжить применять химическое оружие против своего народа».

«Кто бы ни был ответственным за эти атаки, в конечном итоге Россия несёт ответственность за жертвы в Гуте и бесчисленные жертвы среди сирийцев от химических атак, осуществлённых с того момента, как Россия включилась в ситуацию в Сирии», — сказал Тиллерсон на встрече в Париже по вопросам противодействия «безнаказанному» использованию химоружия.

В августе в МИД России заявили, что обвинения США в отношении сирийского правительства в связи с якобы применением химоружия могут являться поводом для усиления присутствия американской стороны в Сирии.

4 апреля сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых.