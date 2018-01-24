Небензя: Москва предлагает создать международный орган по расследованию применения химоружия

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Россия предлагает создать новый международный следственный орган, который будет заниматься расследованием применения химоружия. Об этом сообщил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.

«Мы хотим подняться над разногласиями и предложить создать новый международный следственный орган, который на основе безупречных и неопровержимых данных, полученных прозрачным и заслуживающим доверия путём, смог бы устанавливать факты для определения Советом Безопасности ответственных за применение отравляющих веществ в качестве оружия. Он должен быть профессиональным и деполитизированным», — заявил Небензя.

Он добавил, что Россия подготовила соответствующий проект резолюции.

По словам Небензи, совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) провалил расследование и стал предметом политических манипуляций.

Ранее Небензя прокомментировал заявление США о том, что Дамаск якобы совершил химатаку в Восточной Гуте.

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