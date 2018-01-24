Небензя: Москва предлагает создать международный орган по расследованию применения химоружия
«Мы хотим подняться над разногласиями и предложить создать новый международный следственный орган, который на основе безупречных и неопровержимых данных, полученных прозрачным и заслуживающим доверия путём, смог бы устанавливать факты для определения Советом Безопасности ответственных за применение отравляющих веществ в качестве оружия. Он должен быть профессиональным и деполитизированным», — заявил Небензя.
Он добавил, что Россия подготовила соответствующий проект резолюции.
По словам Небензи, совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) провалил расследование и стал предметом политических манипуляций.
Ранее Небензя прокомментировал заявление США о том, что Дамаск якобы совершил химатаку в Восточной Гуте.