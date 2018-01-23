Хейли обвинила Россию в попытках «скрыть правду» о применении Асадом химоружия

Постпред США при ООН Никки Хейли в ходе заседания Совбеза обвинила Россию в попытках якобы «скрыть правду» о том, что действующий сирийский президент Башар Асад применял химическое оружие против мирного населения страны.

«Когда России не нравятся факты, они пытаются увести дискуссию в сторону, потому что факты указывают на правду, которую Россия пытается скрыть: режим Асада продолжает использовать химическое оружие против своего народа», — заявила Хейли.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что власти Сирии в понедельник, 22 января, якобы применили химическое оружие против мирного населения Восточной Гуты, а также возложил ответственность за это на Россию.

Комментируя обвинения США в применении химоружия в адрес Дамаска, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что якобы произошедший эпизод «очень удачно подвёрстан» по времени к встрече в Париже и к предстоящему в Сочи Конгрессу сирийского национального диалога.