Хейли обвинила Россию в попытках «скрыть правду» о применении Асадом химоружия
«Когда России не нравятся факты, они пытаются увести дискуссию в сторону, потому что факты указывают на правду, которую Россия пытается скрыть: режим Асада продолжает использовать химическое оружие против своего народа», — заявила Хейли.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что власти Сирии в понедельник, 22 января, якобы применили химическое оружие против мирного населения Восточной Гуты, а также возложил ответственность за это на Россию.
Комментируя обвинения США в применении химоружия в адрес Дамаска, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что якобы произошедший эпизод «очень удачно подвёрстан» по времени к встрече в Париже и к предстоящему в Сочи Конгрессу сирийского национального диалога.