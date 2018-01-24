В Госдепе заявили, что Россия нарушила обязательства гаранта по химоружию в Сирии

Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт в ходе брифинга заявила, что Россия нарушила свои обязательства как гаранта в части неприменения и уничтожения химоружия в Сирии.

«Нет никаких сомнений, что Россия, защищая своего сирийского союзника, нарушила свои обязательства перед США как гаранта. Нарушена резолюция ООН 2118, решения СБ ООН, три раза наложено вето на решение СБ ООН по усилению механизма контроля и продлению мандата Совместного механизма расследований», — цитирует Науэрт РИА Новости.

Также, по её словам, Россия несёт ответственность за якобы имевшую место 22 января химическую атаку в Восточной Гуте, «кто бы ни был ответственен за эту атаку».

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что власти Сирии в понедельник, 22 января, якобы применили химическое оружие против мирного населения Восточной Гуты, а также возложил ответственность за это на Россию.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что якобы произошедший эпизод «очень удачно подвёрстан» по времени к встрече в Париже и к предстоящему в Сочи Конгрессу сирийского национального диалога.