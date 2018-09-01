Глава МИД Сирии назвал приоритетной задачей освобождение Идлиба

Сирия единогласно со своими союзниками считает необходимым освободить Идлиб или путём примирений, или военным способом. Об этом в интервью RT заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.

«Международное сообщество должно признать, что провинция Идлиб является сирийской территорией, и сирийское государство обязано полностью вернуть свои территории. И никто не имеет права этому помешать. Во-вторых, как заявил президент Башар Асад, в настоящий момент приоритетной задачей является освобождение Идлиба или путём примирений, чему мы отдаём предпочтение, или военным путём», — сказал министр.

По его словам, «важнейшим формированием» в Идлибе является террористическая организация «Джабхат ан-Нусра»*.

«Сирия единогласно со своими друзьями считает необходимым освободить Идлиб или путём примирений, или военным путём», — подчеркнул Муаллем.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти Сирии имеют полное право изгонять террористов со своей территории.

30 августа Муаллем рассказал, что члены организации «Белые каски» похитили 44 ребёнка для использования в инсценировке химатаки в Идлибе.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.