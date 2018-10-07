СМИ: Британия допускает возможность кибератаки на Россию в случае «агрессии Москвы»

Министерство обороны Великобритании рассматривает возможность проведения кибератак на объекты электроснабжения в России в случае «агрессии Москвы», пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, источники из сил безопасности обеспокоены тем, что Британия не обладает арсеналом оружия, достаточным для противостояния России, исключая ядерные боеголовки.

Подчёркивается, что по этой причине власти пришли к решению, что массивная кибератака может стать единственной альтернативой использования вооружения в ответ на «агрессию России».

Газета пишет, что правительство намерено развивать потенциал в киберсфере, чтобы «в случае наступления отключить свет в Кремле».

Ранее в посольстве России в Лондоне потребовали от МИД Великобритании фактов о якобы причастности Москвы к совершению кибератак против страны.

4 октября Великобритания обвинила Россию в кибератаках, в частности на Всемирное антидопинговое агентство в августе 2017 года.

Впоследствии Нидерланды заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян, которые, предположительно, намеревались получить доступ к документам по расследованию дела о крушении на Украине малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.

Франция, Канада и Германия поддержали указанные обвинения.