В парламенте Дании призвали начать кибератаки против России

Глава парламентского комитета по обороне Дании Насер Хадер призвал начать хакерские атаки на Россию в ответ на «агрессию Москвы в киберпространстве».

«Могу заявить как парламентарий: мы должны перейти в нападение, мы должны сами заняться хакерством. Какие именно меры будут приняты, решать экспертам. Но надо быть осторожными, надо действовать умно», — заявил он в интервью Danmarks Radio.

По словам Хадера, «всем известно», что хакерская группа Fancy Bear «тесно связана с российской военной разведкой».

«Это они вмешивались в американские выборы. Так что первым делом следует взломать их базу», — сказал парламентарий.

Ранее СМИ сообщили, что Министерство обороны Великобритании рассматривает возможность проведения кибератак на объекты электроснабжения в России в случае «агрессии Москвы».