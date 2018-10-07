В парламенте Дании призвали начать кибератаки против России
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«Могу заявить как парламентарий: мы должны перейти в нападение, мы должны сами заняться хакерством. Какие именно меры будут приняты, решать экспертам. Но надо быть осторожными, надо действовать умно», — заявил он в интервью Danmarks Radio.
По словам Хадера, «всем известно», что хакерская группа Fancy Bear «тесно связана с российской военной разведкой».
«Это они вмешивались в американские выборы. Так что первым делом следует взломать их базу», — сказал парламентарий.
Ранее СМИ сообщили, что Министерство обороны Великобритании рассматривает возможность проведения кибератак на объекты электроснабжения в России в случае «агрессии Москвы».