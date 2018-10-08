«Провокация в связи с линией РФ в ОЗХО»: в российском МИД вручили ноту послу Нидерландов из-за обвинений в кибератаках

Апрельский визит в Гаагу четырёх российских технических специалистов, которых впоследствии выслали из королевства, был рутинной поездкой и не носил секретного характера. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. При этом в министерстве пояснили, что изъятые у россиян технические средства были необходимы для тестирования информационных систем посольства РФ. Ранее власти Нидерландов вручили российскому послу ноту протеста в связи с якобы попытками взломать серверы ОЗХО. В свою очередь, российское внешнеполитическое ведомство в понедельник, 8 октября, передало ответную ноту. В ней указано, что Россия расценивает выдворение своих граждан как провокацию, связанную с попытками Москвы не допустить политизации ОЗХО.

В поездке четырёх российских технических специалистов в Гаагу в апреле 2018 года не было ничего секретного. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези. По его словам, налицо очередной пример «мегафонной дипломатии».

«Это была рутинная поездка. Они не прятались — ни когда селились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство. И их задержали, ничего им не объяснили, не дали связаться с российскими представителями в нашем посольстве в Нидерландах, попросили уехать», — сказал Лавров.

Министр отметил, что всё это выглядело как недоразумение. Он подчеркнул, что в адрес российской стороны не было «никаких протестов и демаршей». Между тем через полгода после произошедшего в голландской прессе появились сообщения, что россияне якобы занимались кибершпионажем.

Также по теме «Страшная аббревиатура»: как на Западе развивают тему о кибератаках «сотрудников ГРУ» Западные страны обвиняют Россию в попытке организовать кибератаки в США, Европе и Канаде. За якобы осуществлённые кибервзломы...

«Мы тут же, заинтересовавшись этим развитием событий, пригласили посла Нидерландов в МИД и поинтересовались деталями и фактами в отношении той утечки, которая была сделана в СМИ. Нам ничего вразумительного сказано не было. А 3 октября нашего посла пригласили в МИД Нидерландов, вручили ноту протеста по поводу этого эпизода со всеми обвинениями, о которых вы узнали из СМИ», — пояснил Лавров.

«Высланные россияне имели дипломатические паспорта»

Как пояснили позднее в российском внешнеполитическом ведомстве, у россиян имелись дипломатические паспорта. При этом изъятые у них технические средства предназначались для тестирования информационных систем посольства РФ в Гааге «в интересах анализа защищённости компьютерных сетей в связи с участившимися попытками киберпроникновения в российские государственные учреждения».

«Повседневную деятельность российских дипломатических представительств за рубежом обеспечивают различные государственные организации и ведомства, включая Министерство обороны РФ. К этой работе привлекаются только специализированные и сертифицированные структуры», — добавили в МИД.

Кроме того, в понедельник, 8 октября, в МИД РФ была вызвана посол королевства Рене Джонс-Бос. Ей вручили ответную ноту протеста в связи с обвинениями в адрес России в кибератаках.

«В ней подчёркивается, что российская сторона расценивает инцидент с задержанием и выдворением российских граждан как провокацию в связи с линией Российской Федерации в ОЗХО, направленной против политизации деятельности этой авторитетной международной структуры и придания ей атрибутивных функций в нарушение КЗХО и Устава ООН», — сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

Напомним, на прошлой неделе правительство Нидерландов сообщило, что в апреле из страны были высланы четверо россиян: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Все они якобы являются «сотрудниками ГРУ», которые пытались взломать сервера ОЗХО для того, чтобы получить доступ к файлам расследования по делу о крушении на Украине малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17.

При этом в Амстердаме не исключают, что кибератака якобы могла затронуть и данные по расследованию отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что россиян не арестовали, поскольку в их отношении не заводилось уголовное дело, но раскрытие сведений об этой операции само по себе является «карательной мерой».

«Вброс для отвлечения внимания»

В то же время Сергей Лавров считает, что вброс информации в нидерландские СМИ был отвлекающим манёвром на фоне проходившей 3—4 октября встречи глав министерств обороны стран — членов НАТО, а также предстоящего 15 октября заседания Совета Европы.

«Наверное, кому-то показалось, что, если выкопать апрельский сюжет и вбросить его в публичное пространство именно сейчас, это поможет отвлечь внимание от сложных вопросов, которые обсуждаются и в ЕС, и (в известной степени) в НАТО», — заметил министр иностранных дел РФ.

Он также высказал мнение, что ситуация может быть использована странами, которые хотят превратить Организацию по запрещению химического оружия «в карающий орган» — вопреки международному праву и Совбезу ООН.

Очередная сессия исполнительного совета ОЗХО открывается во вторник, 9 октября.

Встреча Сергея Лаврова с коллегой из Нидерландов Стефом Блоком в Москве в апреле 2018 года

© Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов тоже полагает, что «голландское дело» связано с грядущим заседанием этой международной организации.

«В ближайшее время пройдёт заседание ОЗХО, на котором, помимо всего прочего, будет подтверждён статус структуры. Напомню, она получит право проводить самостоятельные расследования и определять виновных. Всё это происходит на фоне дела Скрипалей и якобы использования химоружия на территории Сирии. Так что попытка обвинить Москву как раз связана с желанием максимально усилить эффект и склонить континентальную Европу на сторону Великобритании», — рассказал Абзалов RT.

«Градус противостояния будет нарастать»

Как отмечает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, доказательств «вины России» так и не обнаружено.

«Никаких доказательств не представляется, все подобного рода заявления носят характер голословных обвинений. Лавров подчёркивает это (прежде всего для граждан России, безусловно, и для других, кто следит за этой ситуацией), но сохраняет хладнокровие и здравый смысл», — сказал эксперт.

По его мнению, ожидать отказа от подобной практики не стоит.

«Скорее всего, градус противостояния будет нарастать. В будущем наших граждан могут и задерживать, и подвергать санкциям. К этому тоже надо быть готовыми», — пояснил Безпалько в беседе с RT.

В свою очередь, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов напомнил, что изначально Лондон и Вашингтон получили поддержку значительной части европейских стран, которые присоединились к высылке российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери. Однако в последнее время страны континента не идут на ужесточение мер в отношении Москвы. В связи с этим аналитик предположил, что теперь некоторые страны Запада попытаются раскрутить «голландское дело».

«С этим и связана достаточно активная позиция Министерства иностранных дел, потому что МИД понимает, куда всё это идёт. Лавров показывает, что такого типа решения происходят постоянно. Министру приходится лишний раз информационно подтверждать свою позицию, потому что именно она позволяла нашим западным коллегам не вливаться в лондонскую политику», — заключил аналитик.