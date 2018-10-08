Лавров назвал «мегафонной дипломатией» обвинения Нидерландов в адрес России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что ситуация вокруг обвинений Нидерландов в адрес России в «кибершпионаже» является примером «мегафонной дипломатии».

По его словам, ничего тайного в поездке российских специалистов в Гаагу в апреле 2018 года не было.

«Это была рутинная поездка, они не прятались: ни когда селились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство. И их задержали, ничего им не объяснили, не дали связаться с российскими представителями в нашем посольстве в Нидерландах, попросили уехать», — рассказал он.

Он отметил, что вся ситуация выглядела как недоразумение.

«Прошло вот полгода, и в сентябре, по-моему, недели три назад, в голландской прессе была сделана утечка о том, что эти люди занимались кибершпионажем. И мы тут же, заинтересовавшись этим развитием событий, пригласили посла Нидерландов в Министерство иностранных дел и поинтересовались деталями и фактами в отношении той утечки, которая была сделана в СМИ», — добавил Лавров.

Министр подчеркнул, что российской стороне ничего вразумительного сказано не было.

«А 3 октября нашего посла пригласили в МИД Нидерландов, вручили ноту протеста по поводу этого эпизода со всеми обвинениями, о которых вы узнали из СМИ, а на вопрос посла: «Где конкретные факты?» — было заявлено: «Всё узнаете из пресс-конференции, которую проведёт Министерство обороны»… Я думаю, что мы в очередной раз имеем пример «мегафонной дипломатии», имеем пример пренебрежения правовыми механизмами, которые были созданы и существуют для рассмотрения возникающих проблем между любыми странами», — указал он.

В начале октября в Нидерландах заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян.

Позднее премьер страны Марк Рютте не исключил введения новых санкций против России из-за предполагаемой кибератаки.

RT вёл прямую трансляцию.