Нидерланды не исключили введения новых санкций против России

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о возможных новых ограничительных мерах в отношении России из-за предполагаемой кибератаки, в которой Амстердам обвиняет Москву.
Нидерланды не исключили введения новых санкций против России
  • © Frank Röder / CHROMORANGE
  • globallookpress.com

Как сообщает The Post Online, глава правительства отметил необходимость обсудить этот вопрос с союзниками.

Рютте также объяснил, почему власти не арестовали высланных из страны россиян. Так, по его словам, против них не возбуждали уголовное дело, а расследование проводили спецслужбы.

Премьер подчеркнул, что разглашение деталей этой операции само по себе является «карательной мерой».

Ранее Нидерланды заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян.

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