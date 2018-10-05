Нидерланды не исключили введения новых санкций против России
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Как сообщает The Post Online, глава правительства отметил необходимость обсудить этот вопрос с союзниками.
Рютте также объяснил, почему власти не арестовали высланных из страны россиян. Так, по его словам, против них не возбуждали уголовное дело, а расследование проводили спецслужбы.
Премьер подчеркнул, что разглашение деталей этой операции само по себе является «карательной мерой».
Ранее Нидерланды заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян.