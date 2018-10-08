МИД заявил о наличии дипломатических паспортов у высланных из Гааги россиян

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Российские технические специалисты, задержанные и высланные из Нидерландов в апреле, находились в рутинной командировке и имели дипломатические паспорта.
МИД заявил о наличии дипломатических паспортов у высланных из Гааги россиян
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Как пояснили в МИД России, 4 октября власти Нидерландов сделали ряд заявлений о некой «тайной операции ГРУ», однако ничего тайного в поездке группы специалистов из России не было.

«Речь шла о совершенно открытой и рутинной командировке. Повседневную деятельность российских дипломатических представительств за рубежом обеспечивают различные государственные организации и ведомства, включая Министерство обороны Российской Федерации», — заявили в МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, изъятые у россиян технические средства предназначались для тестирования информационных систем посольства «в интересах анализа защищённости компьютерных сетей в связи с участившимися попытками киберпроникновения в российские государственные учреждения».

Отмечается, что члены группы имели дипломатические паспорта, что часто используется в международной практике. Их встречал помощник посла России, который после размещения в гостинице доставил россиян на территорию посольства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ничего тайного в поездке российских специалистов в Гаагу в апреле не было. Он сообщил, что их задержали и попросили покинуть Нидерланды, не дав связаться с представителями посольства.

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