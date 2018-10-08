В Кремле не считают доказательством данные СМИ о «кибератаках» России на ОЗХО

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В Кремле не считают доказательством информацию СМИ о «вмешательстве» России в дела ОЗХО, поскольку существуют официальные каналы связи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле не считают доказательством данные СМИ о «кибератаках» России на ОЗХО
  • © pixabay.com

Он отметил, что есть «установленные и функционирующие каналы работ по линии соответствующих ведомств».

«Вот по этим официальным каналам передаются документы, передаются доказательства, передаётся официальная информация. Вот её мы готовы рассматривать, а говорить по таким темам через СМИ мы далее не намерены», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, не считают ли в Кремле доказательством вмешательства России в дела ОЗХО информацию, представленную в СМИ.

Ранее посольство России в Лондоне потребовало от британской стороны предоставить факты якобы причастности Москвы к совершению кибератак. 

4 октября Великобритания обвинила Россию в кибератаках

Позднее Нидерланды заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны российских граждан.

Франция, Канада и Германия поддержали данные обвинения. 

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