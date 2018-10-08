В МИД объяснили выбор гостиницы рядом с ОЗХО высланными из Гааги россиянами

В МИД России заявили, что российские официальные делегации на протяжении десятилетий останавливаются в Гааге в гостинице «Марриот», находящейся рядом со штаб-квартирой ОЗХО.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что ничего необычного в том, что россияне, высланные из Гааги в апреле, заселились в эту гостиницу, нет.

«Эта гостиница десятилетиями используется российскими официальными делегациями, прибывающими в Гаагу на работу как по линии двусторонних связей, так и в рамках нашего участия в работе ОЗХО, так как находится в полукилометре от посольства», — заявили в МИД.

Отмечается, что с гостиницей у российских загранучреждений оформлены долгосрочные договорные отношения. По данным МИД, по этим же причинам россияне парковали там автомобиль.

«Всё это хорошо известно нидерландской стороне, которая умалчивает, что в ходе задержания никаких официальных претензий российским специалистам предъявлено не было», — заявили в МИД.

У россиян изъяли аппаратуру и личные вещи, после чего их сопроводили на ближайший рейс в Москву.

«Глубокое недоумение вызывает и то, что после этого эпизода никаких других действий в соответствии с обычной дипломатической практикой не последовало. Не было ни дипломатических демаршей, ни запросов, ни уведомлений», — заявили в МИД.

В начале октября в Нидерландах заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян.