В МИД объяснили выбор гостиницы рядом с ОЗХО высланными из Гааги россиянами
- РИА Новости
Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что ничего необычного в том, что россияне, высланные из Гааги в апреле, заселились в эту гостиницу, нет.
«Эта гостиница десятилетиями используется российскими официальными делегациями, прибывающими в Гаагу на работу как по линии двусторонних связей, так и в рамках нашего участия в работе ОЗХО, так как находится в полукилометре от посольства», — заявили в МИД.
Отмечается, что с гостиницей у российских загранучреждений оформлены долгосрочные договорные отношения. По данным МИД, по этим же причинам россияне парковали там автомобиль.
«Всё это хорошо известно нидерландской стороне, которая умалчивает, что в ходе задержания никаких официальных претензий российским специалистам предъявлено не было», — заявили в МИД.
У россиян изъяли аппаратуру и личные вещи, после чего их сопроводили на ближайший рейс в Москву.
«Глубокое недоумение вызывает и то, что после этого эпизода никаких других действий в соответствии с обычной дипломатической практикой не последовало. Не было ни дипломатических демаршей, ни запросов, ни уведомлений», — заявили в МИД.
В начале октября в Нидерландах заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян.