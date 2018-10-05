«ГРУ пора превратить в хештег»: как в России отреагировали на заявления западных стран о «кибершпионаже» Москвы

В МИД России назвали обвинения в кибератаках со стороны западных стран «срежиссированной пропагандистской акцией», направленной на формирование «нужного» политического фона. В дипведомстве отметили, что нападки со стороны Запада неслучайно стартовали в преддверии открытия сессии ОЗХО. В Госдуме РФ заявления о причастности «сотрудников ГРУ» к кибервзломам сравнили с голливудским фильмом, снятым «по лекалам 1980-х». 4 октября США выдвинули обвинения в адрес России в связи с якобы совершёнными кибератаками на учреждения в Европе, Соединённых Штатах и Канаде. В Нидерландах и Великобритании утверждают, что «российские хакеры» также причастны к взломам серверов ОЗХО и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Вашингтон обвинил семерых «сотрудников ГРУ» в попытке совершить кибератаки на такие организации, как WADA, ФИФА и USADA, а также на лабораторию в швейцарском городе Шпиц, где проводился анализ вещества, которым, предположительно, были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.

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Ранее 4 октября в Министерстве обороны Нидерландов сообщили о высылке четырёх граждан РФ в связи с якобы попыткой совершить кибератаку на ОЗХО. Аналогичные заявления сделали и в Лондоне, отметив, что Москва якобы была задействована во взломе серверов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в августе прошлого года.

В российском посольстве в Великобритании заявили, что будут требовать предоставить данные относительно обвинений в адрес Москвы.

«Это для нас дополнительная возможность задать новые вопросы британской стороне, и мы собираемся это сделать, потому что речь идёт о каких-то расплывчатых утверждениях», — сказал в беседе с RT российский посол в Лондоне Александр Яковенко.

Он добавил, что подобные заявления безрассудны и безосновательны. Поэтому, считает дипломат, Лондон не желает обсуждать ситуацию.

Соединённые Штаты продолжают выдвигать в адрес России безосновательные обвинения, «которые по команде из Вашингтона спешат повторить некоторые другие страны НАТО», подчеркнул замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Западную публику вновь пугают «русскими хакерами», на сей раз приписав им взломы компьютерных сетей чуть ли не по всему миру», — заявили в российском дипведомстве.

«В Вашингтоне изо всех сил стараются не дать окончательно рассыпаться старой выдумке про «российское вмешательство в американские президентские выборы 2016 года». Вот и пытаются подкрепить ее новыми фальшивками, продолжая обманывать свою и мировую общественность ради того, чтобы создать дополнительный предлог для санкций и прочих мер давления на нашу страну», — добавил Рябков.

В Москве подчеркнули, что целенаправленное нагнетание напряжённости между РФ и США очень опасно. «Об этом следует также задуматься Канаде и тем европейским странам, которые преданно обслуживают американские претензии на глобальную гегемонию», — резюмировал Рябков.

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«ГРУ как #MeToo»

Западные спецслужбы подчёркнуто назвали виновными в кибератаках «сотрудников ГРУ». На неверное название органа внешней разведки МО РФ обратили внимание российские политики и дипломаты.

«Я уже предлагаю ГРУ превратить в хештег. Скоро будет ГРУ как #MeToo. Люди начнут делать каминг-аут. Нужно будет говорить: я тоже из ГРУ, я тоже хакер, я тоже что-то взломал, я тоже на кого-то напал, кого-то отравил», — приводит ТАСС слова Рябкова.

По мнению члена комитета Госдумы по информационной политики, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, в западном обществе прочно укоренился «уровень истерии и страха», который сформировали «сотрудники ГРУ» и «русские хакеры».

«Мы видим, что эти образы уже перекочевали в новейшие голливудские фильмы. Очевидно, что эту клюкву будут многократно обыгрывать. Такой подход был актуален в прошлую технологическую эпоху. Сегодня никому невозможно долго и методично пудрить мозги», — убеждён политик.

Горелкин считает, что подобная политика в отношении России обречена на провал, поскольку западные страны всё ещё действуют по «лекалам 80-х».

«Они же до сих пор используют слова типа «пропаганда». При современном уровне коммуникаций, когда фейки можно раскрыть в считанные секунды, такие заявления выглядят архаично, и мне, честно говоря, стыдно за наших западных партнёров. Такая политика в отношении нашей страны, уверен, будет иметь негативный эффект для всех участников», — заключил Горелкин.

«Формирование «нужного» политического фона»

Популярность темы российского хакерства в последнее время обрела небывалый размах, считает Сергей Рябков. Запад не знает меры, убеждён дипломат, и продолжает злоупотреблять этой темой.

«Они не знают краев, несут свою антироссийскую ересь абсолютно без тормозов, без каких бы то ни было лимитов», — цитирует Рябкова ТАСС.

О том, что на Западе тщательно раздувается «паранойя» с российским кибершпионажем и проводится очередная «срежиссированная пропагандистская акция», заявили и в МИД РФ. В комментарии Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства отметили, что неслучайно голландское правительство заявило о высылке российских граждан почти полгода спустя. 9 октября открывается сессия ОЗХО, «где будет создан механизм назначения виновных в применении химического оружия».

«Нидерланды ждали почти шесть месяцев, чтобы опубликовать данные о высылке из страны четырех россиян. Это может выглядеть странным только для непосвященных. Очевидно, что нынешний информационный вброс — еще один из этапов формирования «нужного» политического фона для проталкивания этой противоправной инициативы», — сообщается в комментарии МИД РФ.

Вместе с тем в МИД РФ заметили, что на пресс-конференции голландского Минобороны был приглашён один из представителей Великобритании. Его присутствие «странным» образом совпало с обвинениями Лондона, высказанными накануне утром 4 октября.

«Обратили внимание и на то, что на пресс-конференции министерства обороны Нидерландов присутствовал представитель Великобритании, прочно удерживающей «лидерство» по числу абсурдных антироссийских выпадов. Все это опять же по «странному» стечению обстоятельств совпало с обвинениями Лондона в отношении нашей страны в кибератаках на ряд организаций, включая Всемирное антидопинговое агентство WADA», — говорится в комментарии.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал очередные обвинения в кибершпионаже в адрес России «информационными консервами». Депутат убеждён, что странам-обвинителям нужна информационная шумиха вокруг антироссийской кампании.

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© Silas Stein

«То, о чём говорят в Нидерландах, произошло ещё в апреле. И когда все эти темы затухают, снова достаются «консервы». В Америке, например, есть запрос на антироссийскую политику, которую они используют в качестве жупела на промежуточных выборах. В Британии всё это проходит на фоне брексита. В Нидерландах тоже хватает людей, которые голословно обвиняют нас в гибели Boeing и в том, что якобы кто-то пытался что-то взломать в ОЗХО. Это всё звенья одной цепи. Все спецслужбы хорошо кооперируются, относятся к НАТО и ничего нового не происходит», — считает Климов.