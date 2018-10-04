Посольство России потребует от Британии информацию о кибератаках

Россия потребует от британской стороны предоставить данные относительно обвинений в адрес Москвы в кибератаках. Об этом в интервью RT заявил российский посол в Лондоне Александр Яковенко.

«Это для нас дополнительная возможность задать новые вопросы британской стороне, и мы собираемся это сделать, потому что речь идёт о каких-то расплывчатых утверждениях», — сказал он.

По его словам, упоминается российская спецслужба, однако по существу ситуация не раскрыта.

«Мы обратимся к британской стороне с просьбой предоставить больше информации и повторим свой призыв: если у вас есть какая-то информация о подобных действиях, пожалуйста, поделитесь ей. Мы готовы обсуждать её», — добавил дипломат.

Он также подчеркнул, что в настоящее время идёт организованная кампания по дискредитации России.

«Мы видим хорошо организованную кампанию по дискредитации России. И конечно, по моему мнению, это неприемлемо», — сказал он.

Ранее Яковенко в беседе с RT назвал неприемлемыми и безответственными обвинения в адрес России в кибератаках.