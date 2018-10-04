Посол России назвал неприемлемыми обвинения в кибератаках

Заявления Лондона о том, что Россия якобы устраивает кибаратаки безответственны и неприемлемы. Об этом в интервью RT заявил российский посол в Британии Александр Яковенко.

«Мы считаем, что такого рода заявления безрассудны, безответственны. Во-первых, такого рода заявления не подкреплены никакими доказательствами. Во-вторых, мы достаточно давно уже слышим подобные обвинения в свой адрес», — сказал он.

Он напомнил, что в декабре 2017 года, когда бывший глава МИД Британии Борис Джонсон посещал Москву, глава МИД России Сергей Лавров предложил ему провести консультации по вопросам кибербезопасности.

«И сказал, что если у него будут какие-то вопросы по поводу предполагаемой деятельности России, мы можем устроить встречу между экспертами двух стран, чтобы они сообща профессионально обсудили момент озабоченности со стороны Великобритании», — отметил он.

Он подчеркнул, что британская сторона отклонила это предложение.

«Вместо этого начали выступать с нападками в наш адрес без каких-либо доказательств. На мой взгляд, подобные заявления совершенно неприемлемы», — добавил Яковенко.

По мнению дипломата, тот факт, что Британия не желает обсуждать ситуацию, доказывает, что за подобными обвинениями со стороны Лондона «ничего не стоит».

Ранее Великобритания обвинила Россию в кибератаках на Всемирное антидопинговое агентство в августе 2017 года.

Как заявил министр иностранных дел Британии Джереми Хант, Россия пожалеет о попытках совершить кибератаки.