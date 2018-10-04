«Всё это хорошо скоординировано»: Яковенко об одновременной поддержке обвинений в адрес России странами Запада

Одновременная поддержка странами Запада обвинений Нидерландов в адрес России была скоординирована. Об этом в прямом эфире RT заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко. Дипломат отметил, что информация о некой «российской кибератаке» на штаб-квартиру ОЗХО была представлена во время саммита стран НАТО в Брюсселе, где обсуждалась тема действий альянса в киберпространстве.