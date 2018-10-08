В МИД назвали цель обвинений России в кибератаках

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В МИД России усматривают в обвинениях Москвы в кибератаках стремление Запада протолкнуть инициативу по созданию атрибутивного механизма в рамках технического секретариата ОЗХО.
В МИД назвали цель обвинений России в кибератаках
  • © pixabay.com

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «медийная акция» со стороны Нидерландов, обвинивших россиян «в кибератаке на ОЗХО», была скоординирована с их союзниками, поскольку одновременно с голословными обвинениями в кибератаках в адрес России выступили в Лондоне и Вашингтоне.

В МИД отметили, что к этому добавилась выдумка о попытках хакерской атаки на WADA.

«Усматриваем в этом попытку создать нужный информационно-пропагандистский фон для проталкивания западными странами инициативы по созданию так называемого атрибутивного механизма в рамках технического секретариата ОЗХО, которая противоречит нормам международного права и прямо подрывает прерогативы Совета Безопасности ООН», — заявили в министерстве.

Отмечается, что открытие очередной сессии ОЗХО, на которой коалиция будет продолжать «продавливать этот механизм «назначения виновных в применении химоружия», запланировано на 9 октября.

В МИД не сомневаются, что кампания по демонизации России и обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общества от усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов и подготовке к кибероперациям.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг обвинений Нидерландов в адрес Москвы в «кибершпионаже» является примером «мегафонной дипломатии».

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