«В США раскручивают «российскую угрозу»: почему почти половина американских военных ждут скорого начала конфликта

46% американских военнослужащих считают, что в течение следующего года США вступят в войну. Самыми «серьёзными угрозами» военные Соединённых Штатов считают кибертерроризм, Россию и Китай. Об этом говорят результаты опроса, проведённого изданием Military Times. При этом в прошлом году об ожиданиях скорой войны говорили только 5% респондентов. Причиной такого резкого роста опасений, по мнению издания, стали высказывания президента США Дональда Трампа о необходимости повышать боеготовность перед лицом растущей угрозы со стороны «внешних противников». Эксперты отмечают, что американский истеблишмент активно раздувает тему угрозы со стороны Москвы и Пекина, однако такие настроения среди военных могут привести к возникновению новых инцидентов, связанных с опасным сближением самолётов и кораблей России и США.

Почти половина американских военных — 46% — считают, что США в следующем году будут «втянуты» в войну. Об этом говорят результаты опроса, проведённого изданием Military Times. Отмечается, что военнослужащие видят угрозу в России и Китае.

«Почти половина всех нынешних военнослужащих считают, что Соединённые Штаты вскоре будут втянуты в крупную войну. Резкий рост беспокойства среди военных связан с глобальной нестабильностью в целом и Россией и Китаем — в частности», — сообщается на сайте издания.

Журналисты отмечают, что в прошлом году ждали скорого начала войны лишь 5% респондентов. При этом доля военнослужащих, считающих, что войны в ближайшее время не будет, упала за год с 67% до 50%.

Кроме того, 71% американских военных среди «серьёзных угроз» назвали Россию, тогда как Китай выбрали 69%. Эти показатели выросли на 18% и 24% по сравнению с прошлым годом. В исламском терроризме видят угрозу 59% респондентов.

При этом КНДР, которую в 2017 году одной из основных опасностей называли 72% респондентов, в этом году выбрали лишь 46%. Журналисты связывают это с состоявшимися переговорами между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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Причиной для такого резкого роста опасений в связи с возможным вооружённым конфликтом, по мнению издания, стали высказывания президента США Дональда Трампа о необходимости повышать свою боеготовность перед лицом растущей угрозы со стороны внешних противников. Кроме того, отметили в Military Times, руководство Пентагона также говорило о необходимости подготовиться к противостоянию с «почти равным соперником».

Так, утверждая новый военный бюджет в августе этого года, Трамп заявил, что необходимо обеспечить армию самым современным вооружением, так как иностранные государства «продвинулись» в разработке современного оружия.

«Наши иностранные соперники и противники уже начали милитаризацию космоса, разрабатывая новые технологии, которые позволят разрывать жизненно важные коммуникации, ослеплять спутники... Я видел кое-что — вы даже не захотите знать, что они делают и насколько они продвинулись», — заявил Трамп.

При этом в военном бюджете США предусмотрены расходы на «противодействие» России в Закавказье, а также на поддержку стран Европы в борьбе с «российской агрессией».

Министр обороны США Джеймс Мэттис в сентябре 2018 года заявлял, что главной опасностью для Соединённых Штатов является ядерная угроза со стороны России.

«Если посмотреть на внешние угрозы, то первая, на которую необходимо обращать внимание, — это ядерная угроза со стороны России и в меньшей степени со стороны Китая, а также, конечно же, от Северной Кореи — это сейчас наиболее насущная из них», — говорил он.

В МИД России при этом подчёркивали, что новый военный бюджет США негативно отразится на международной безопасности.

«Подписанный президентом США закон о предельных расходах на национальную оборону в 2019 году — имеется в виду в финансовом году — по сути, фиксирует курс на наращивание доминирующей роли Вашингтона на международной арене посредством силы», — отмечала в августе 2018 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Должны быть готовы победить»

При этом, по данным опроса Economist и института изучения общественного мнения YouGov, проведённому в октябре 2018 года среди всего американского общества в целом, Россию как врага оценила только треть опрошенных — 34%. В свою очередь, Китай врагом считают всего 17%.

Такая разница обусловлена тем, что американских солдат руководство психологически готовит к войне с Россией, убеждён военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Вся подготовка в американской армии нацелена на войну с Россией и Китаем, с самыми крупными их конкурентами на мировой арене. Для армии они — вероятный противник. Вся практика в американской армии направлена на то, чтобы военнослужащие были не просто готовы к войне с Россией, они должны быть готовы победить», — сказал он в беседе с RT.

При этом военный политолог Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, считает, что такие настроения могут привести к возникновению новых инцидентов, связанных с опасным сближением самолётов и кораблей России и США.

«Есть эмоциональный окрас, который приведёт к срыву автоматических действий. Человеческий фактор является причиной 80% процентов авиакатастроф. Ну, а если уж сближение в воздухе, то человек может просто-напросто сорваться и не контролировать свои действия», — сказал он RT.

Кошкин подчеркнул, что этот «эмоциональный окрас» возникает в результате «работы» американских СМИ.

«На работу с военнослужащими в вооружённых силах проецируется информационный потенциал, который сейчас наращивается всеми агентствами США. СМИ раскручивают «российскую угрозу». Общая атмосфера, которая нагнетается и в обществе, и в Вооружённых силах США, — она динамично возрастает. Военнослужащие просто-напросто являются объектами, продуктом обработки их соответствующими вышестоящими органами власти. Конечно же, всё наращивается и совершенствуется. Всё это создаёт у военных впечатление, что столкновение уже не за горами, что не сегодня завтра они будут вынуждены вступить в военный конфликт», — отметил эксперт.

«Традиция такая — щекотать нервы»

Интересно, что подавляющее большинство военнослужащих — 89% — «считают серьёзной угрозой» кибертерроризм. При этом военных беспокоит то, что США не совсем готовы к кибервойне.

Напомним, что в феврале этого года директор Национальной разведки Дэниел Коутс отмечал, что Соединённым Штатам угрожают в информационной сфере.

«Россия, Китай, Иран и Северная Корея будут представлять наибольшую киберугрозу Соединённым Штатам на протяжении 2018 года», — говорил он.

Тема уязвимости США перед киберугрозами затрагивалась и на законодательном уровне. Так, 14 августа конгрессмены представили законопроект, предусматривающий введение санкций против России в связи с исходящими от неё «угрозами», где отдельное место занимала киберпреступность.

По данным отчёта Счётной палаты США, основные объекты американской инфраструктуры уязвимы перед киберугрозами. Как сообщал RT, среди объектов, наиболее подверженных риску хакерских атак, в документе названы электросети Соединённых Штатов, морские порты, газо- и нефтепроводы. В отчёте говорится, что источниками киберугроз являются Россия, Китай и Иран.

А 4 октября Вашингтон обвинил Москву в якобы кибератаках на ряд ведомств. «Они обвиняются в сговоре с целью взлома личных данных в организациях в Соединённых Штатах, Канаде и Европе для получения информации или доступа к ней, чтобы использовать её в интересах Российской Федерации», — заявил помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс.

В России неоднократно отрицали эти обвинения. Так, 12 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения в адрес Москвы о якобы использовании программного обеспечения «Лаборатории Касперского» для шпионажа, назвал абсурдной подобную информацию.

«Это абсурдная информация, государство не имело и не имеет никакого отношения к подобной деятельности. Все подобные обвинения беспочвенны и бездоказательны», — сказал он.

Реального столкновения между Россией и США не будет, уверен эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. В беседе с RT он пояснил, что Вашингтон вступает в вооружённое противостояние только против заведомо более слабых соперников.

«Прямые действия против России со стороны американских военных вряд ли возможны. Очевидно, что американцы будут готовы начать войну против России только в условиях абсолютного технологического преимущества Америки над Россией. Этого сейчас нет», — сказал он.

Однако Блохин допустил, что американские военные будут устраивать провокации. В их числе он назвал сопровождение самолётов и приближение военнослужащих к границам России.