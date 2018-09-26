Мэттис назвал ядерную угрозу со стороны России главной опасностью для США

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что главной опасностью для Соединённых Штатов является ядерная угроза со стороны России.

Об этом сообщает ТАСС.

Он также добавил, что в меньшей степени США беспокоит ядерная угроза со стороны Китая и КНДР.

«Если посмотреть на внешние угрозы, то первая, на которую мне необходимо обращать внимание, — это ядерная угроза со стороны России и в меньшей степени со стороны Китая, а также, конечно же, от Северной Кореи — это сейчас наиболее насущная из них», — сказал он.

Он добавил, что данный вопрос является актуальным и поэтому необходимо принимать соответствующие меры.

«Нам нужно сдерживание, потому что ядерную войну невозможно выиграть, так что ни в коем случае нельзя её начинать», — добавил глава Пентагона.

20 августа советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что одна из важнейших задач страны — не допустить появления у Ирана ядерного оружия.