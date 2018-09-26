Мэттис назвал ядерную угрозу со стороны России главной опасностью для США

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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что главной опасностью для Соединённых Штатов является ядерная угроза со стороны России.

Об этом сообщает ТАСС.

Он также добавил, что в меньшей степени США беспокоит ядерная угроза со стороны Китая и КНДР.

«Если посмотреть на внешние угрозы, то первая, на которую мне необходимо обращать внимание, — это ядерная угроза со стороны России и в меньшей степени со стороны Китая, а также, конечно же, от Северной Кореи — это сейчас наиболее насущная из них», — сказал он.

Он добавил, что данный вопрос является актуальным и поэтому необходимо принимать соответствующие меры.

«Нам нужно сдерживание, потому что ядерную войну невозможно выиграть, так что ни в коем случае нельзя её начинать», — добавил глава Пентагона.

20 августа советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что одна из важнейших задач страны — не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

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