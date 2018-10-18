Опрос: 46% американских военных уверены в скором военном конфликте

Почти половина (46%) американских военных полагает, что США в скором времени будут втянуты в серьёзные военные действия. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого изданием Military Times.

Как уточняется, 46% американских военных полагают, что их страна примет участие в военных действиях в течение следующего года. При этом 50% респондентов уверены в том, что США не будут втянуты в военный конфликт в следующем году, ещё 4% опрошенных затруднились с ответом.

Как пишет издание, согласно данным опроса за сентябрь 2017 года, участия в военном конфликте ожидали только 5% респондентов.

В октябре 2017 года опрос, проведённый телеканалом CBS и компанией YouGov, показал, что 30% уверены в том, что США находятся на пути к третьей мировой войне.