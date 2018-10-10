Захарова назвала кампанейщиной заявления Запада о «кибератаках» России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения Запада в адрес российской стороны в причастности к кибератакам.
Захарова назвала кампанейщиной заявления Запада о «кибератаках» России
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«На этот раз заговорили в унисон, как по команде, в один день об очередных якобы имевших место кибератаках в США, Канаде, Новой Зеландии, Австралии и целом ряде европейских стран. Это, конечно, уже не кампания, это уже пример кампанейщины», — сказала она.

По её словам, всё это «сшито белыми нитками».

«Рассчитываем, что международное сообщество будет руководствоваться здравым смыслом и фактами и не даст себя одурачить группе стран, которые пытаются собрать все рычаги управления международным информационным пространством и диктовать остальному миру свою волю с позиции силы», — добавила она.

RT ведёт прямую трансляцию.

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