Аваков заявил, что операция по возвращению Донбасса должна быть полицейской

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Глава МВД Украины Арсен Аваков полагает, что операция по возвращению Донбасса под контроль Киева должна быть полицейской, без применения военных сил.
Аваков заявил, что операция по возвращению Донбасса должна быть полицейской
  • © Официальный сайт МВД Украины

«Это не простой процесс и не военная операция, это сложная операция, которая состоит из нескольких компонентов, прежде всего из коммуникационного, информационного», — цитирует его УНИАН.

Аваков добавил, что для проведения данной операции не нужно привлекать одновременно 40 тысяч миротворцев ООН, поскольку, по его словам, достаточно будет двух тысяч.

Ранее Аваков заявил, что летом 2018 года на Украине будет принят «план деоккупации Донбасса».

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