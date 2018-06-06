Глава МВД Украины предложил судить руководство ДНР и ЛНР за «коллаборационизм»

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Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что руководство самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик необходимо судить за «коллаборационизм».
Глава МВД Украины предложил судить руководство ДНР и ЛНР за «коллаборационизм»
  • © Sergii Kharchenko
  • globallookpress.com

«Уголовное преследование (за коллаборационизм. — RT) должно быть применено только к руководству ДНР и ЛНР, лицам, воевавшим против украинской армии и Нацгвардии, и к тем, кто совершил тяжкие преступления», — написал он в Facebook.

Кроме того, Аваков выступил с предложением о проведении «специальной проверки» жителей Донбасса. По его словам, если они не участвовали в боевых действиях, а также не принимали участия в политической жизни республик и не содействовали их руководству, то смогут получить «новый легитимный украинский паспорт и все права гражданина Украины».

Ранее Аваков заявил, что летом 2018 года на Украине будет принят «план деоккупации Донбасса».

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