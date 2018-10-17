«Дезорганизация ВСУ»: почему Киев обратился за помощью к НАТО для охраны украинских военных арсеналов

НАТО будет помогать ВСУ охранять склады с боеприпасами. Об этом накануне заявил глава украинского МИД Павел Климкин. О сотрудничестве с альянсом было объявлено вскоре после очередного ЧП на оружейном хранилище Украины. По мнению экспертов, активность, развёрнутая Киевом для привлечения блока к охране арсеналов, находится в имиджевой, а не практической плоскости: украинские государственные деятели «используют любой повод, чтобы подчеркнуть североатлантическую направленность своей политики». Аналитики также подчёркивают, что в такой поддержке может нуждаться только совсем дезорганизованная армия.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин встретился с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Темой переговоров, состоявшихся накануне в Брюсселе, стало обеспечение безопасности украинских хранилищ с боеприпасами.

По заявлению Климкина, представители альянса готовы к сотрудничеству. Так, натовские специалисты «дадут советы по дизайну» будущих военных хранилищ, расскажут, какими должны быть процедуры их мониторинга и предоставят список необходимого для этого оборудования.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Киеве

Reuters

© Gleb Garanich

Дипломат также отметил, что Киев договорился и о «более широкой» программе сотрудничества после «предыдущих трагических событий».

«В 2018 году был одобрен проект трастового фонда по управлению безопасностью на складах боеприпасов», — сообщает немецкое издание DW со ссылкой на неназванного чиновника альянса.

Предполагается, что эти усилия помогут ВСУ приблизиться к натовским стандартам в вопросе охраны арсеналов.

По мнению экспертов, активность, развёрнутая Киевом для привлечения НАТО к охране украинских оружейных складов, находится в большей мере в имиджевой, а не практической плоскости.

«Киеву хочется ещё раз публично обратиться к своему «старшему брату», и чтобы об этом знали все, даже если помощь будет и невелика», — пояснил в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Аналогичную точку зрения в интервью RT высказал и ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Михаил Кривогуз. По словам эксперта, украинские государственные деятели используют любой, даже мельчайший повод, чтобы подчеркнуть североатлантическую направленность политики, а также лишний раз напомнить о сотрудничестве с НАТО.

«Пока сложно сказать, в какой степени альянс будет вовлечён в охрану украинских складов с боеприпасами, но сам факт переговоров расценивается Климкиным как выгодный информационный повод», — отметил эксперт.

Внутренняя угроза

Говоря о недавних «трагических событиях», украинское руководство, вероятно, подразумевало возгорание боеприпасов на военном складе в Черниговской области. Напомним, в ночь на 9 октября неподалёку от посёлка городского типа Дружба начали гореть армейские арсеналы. Из-за взрывов властям пришлось эвакуировать свыше 12 тыс. человек, остановить полёты авиации в радиусе 30 км и прекратить железнодорожное и автомобильное движение.

На борьбу с последствиями ЧП из госбюджета было выделено 100 млн грн, критическая ситуация сохранялась на протяжении нескольких дней. Интенсивность взрывов существенно снизилась только к 15 октября.

Следственными органами были возбуждены дела по статьям «Диверсия» и «Халатное отношение военного должностного лица к службе, повлёкшее тяжёлые последствия», были допрошены более 340 военнослужащих.

По традиции не обошлось без обвинений в адрес России: одной из основных версий, рассматриваемых украинскими следователями, стала теория о «неустановленной российской диверсионной группе». Об этом, в частности, заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. Однако его слова раскритиковали в Раде: по мнению нардепа, лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича, слова о диверсии только унижают Украину.

«Неужели мы настолько не верим сами себе, настолько себя не уважаем, чтобы каждый раз говорить, что мы слепые, глухие, что в стране ни один человек не смог увидеть эти беспилотники, что все службы не могли поймать ни одного диверсанта и даже следов их найти?» — заявил политик в эфире телеканала «112 Украина», напомнив о других случаях возгорания армейских арсеналов.

Пожар на складах ВСУ в Черниговской области — далеко не единственный подобный случай за последние годы. Как рассказал 16 октября нардеп Рады Сергей Пашинский, всего за 2,5 года в результате пожаров Украина лишилась боеприпасов на сумму свыше $2 млрд.

«Я хочу, чтобы все услышали эту цифру», — цитирует Интерфакс-Украина Пашинского.

Взрыв на украинских складах боеприпасов

Reuters

© Vladyslav Musiienko/Pool

Пожары на оружейных складах ВСУ стали обычным для Украины явлением. При этом виновников либо вообще не удаётся установить, либо вина фигурантов дела вызывает у общественности большие сомнения.

В 2015 году пожар начался на военном складе в Луганской области в окрестностях населённого пункта Сватово. В результате детонации боеприпасов погибли трое военных и одна местная жительница. Обвинения в халатности тогда были предъявлены военнослужащему Александру Литвиненко, он был арестован. Однако впоследствии выяснилось, что он не командовал складом. Решение об отсылке в другое место единственной пожарной машины, прикреплённой к арсеналу, также было принято не им. Несмотря на все доводы защиты, обвинение с Литвиненко снято не было.

Два раза за последние два года горели арсеналы в Харьковской области в районе города Балаклея. В марте 2017 года выгорело 70% хранившихся там боеприпасов, ущерб составил порядка $11 млн. Как и в случае с пожаром в Черниговской области, в поджоге обвинили «российских диверсантов» — якобы диверсия была проведена с помощью дрона. Глава украинского МВД Арсен Аваков и вовсе назвал случившееся «прямым актом агрессии» со стороны России.

Как и в случае с пожаром в Сватове, об итогах уголовного расследования правоохранители не сообщили.

Во второй раз ЧП в Балаклее произошло 3 мая 2018 года — Госслужба по чрезвычайным ситуациям подтвердила информацию о том, что на складах начался пожар. Факт взрывов признали и в Минобороны Украины. По словам мэра Балаклеи, сначала там проводился плановый подрыв снарядов, который привёл к пожару, спровоцировавшему спонтанную детонацию боеприпасов, лежащих на открытой местности. На этот раз у украинского руководства не было никакой возможности обвинить в случившемся Россию, и об инциденте поспешили забыть.

Тем не менее, Россия оказалась «виновата» во всех других случаях возгораний и уничтожения боеприпасов украинских ВСУ. Так, после взрывов на складе оружия в Калиновке Винницкой области в конце сентября 2017 года первой версией, которую озвучил премьер-министр Владимир Гройсман, стала «внешняя причина». Было возбуждено дело по статье «Диверсия».

Это был наиболее масштабный инцидент — тогда в результате пожара сдетонировали 32 тыс. тонн боеприпасов, сумма потерь составила порядка $800 млн. Но, как и в других похожих случаях, найти следы «диверсантов» так и не удалось. В итоге следователи констатировали лишь факты нарушения правил пожарной безопасности на военном объекте.

© Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

«Каждый раз, когда горят военные склады, власти Украины первым делом заявляют о причастности России, но после расследования неизменно выясняется, что речь идёт о таких проблемах, как пьянство, халатность и воровство внутри складских организаций.

По сути, эти склады нужно оборонять от внутренних угроз, — считает Андрей Кошкин. — А призывы к НАТО и заявления о каких-то мерах направлены не столько на реальное решение проблемы, сколько на создание нужного политического имиджа».

Отметим, что «традиция» пожаров на военных складах возникла на Украине задолго до госпереворота 2014 года. Например, в 2003 году из-за детонации боевых снарядов были повреждены десятки домов в окрестностях Артёмовска, тогда огнём был уничтожена большая часть арсенала 52-й механизированной бригады 6-го армейского корпуса Южного оперативного командования Сухопутных войск ВС. Склады ВСУ в Запорожской области горели в 2004, 2005 и 2006 годах.

«Тотальное воровство»

По одной из версий, склады украинской армии горят так часто не столько из-за халатности военнослужащих, сколько с целью маскировки хищений. Такую мысль, в частности, высказала в марте нардеп Надежда Савченко. Примечательно, что через несколько дней после этого заявления она была арестована по обвинению в подготовке теракта.

Сейчас украинские власти демонстрируют бурную активность в деле организации охраны военных складов. Во время поездки в Хмельницкую область Пётр Порошенко анонсировал строительство в стране 136 новых хранилищ для снарядов, а также совершенствование уже действующих.

Президент Украины Пётр Порошенко

© Пресс-служба президента Украины

«Я даю задание, чтобы системы электронной защиты, системы минимизации человеческого фактора были введены на всех без исключения арсеналах в кратчайшие сроки», — заявил украинский лидер.

Ещё одна инициатива исходит от комитета Рады по вопросам национальной безопасности. Депутаты предлагают, наряду с другими мерами, привлечь к охране складов ВСУ частные компании. Об этом 16 октября заявил нардеп от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник.

Однако эксперты сомневаются, что данные меры и помощь НАТО помогут исправить ситуацию. Для этого потребовались бы коренные, структурные преобразования, в которых сам киевский режим вряд ли всерьёз заинтересован. По большому счёту, отмечают аналитики, всех устраивает сложившееся положение дел.

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«За последние годы в общей сложности только по военной линии Украина получила помощи примерно на $1 млрд. В основном это было нелетальное оборудование и снаряжение, но недавно была также одобрена поставка из США ПТРК Javelin», — напомнил Михаил Кривогуз.

Несмотря на помощь Запада, ВСУ всё равно находятся в неудовлетворительном состоянии, в числе прочего на это указывают постоянные взрывы и пожары на армейских складах. На фоне последних событий можно говорить «о полной дезорганизации ВСУ», считает эксперт.

«Вторая же причина происходящего — возможные попытки скрыть последствия хищений оружия и боеприпасов», — добавил Кривогуз.

Напомним, в последние годы на украинском чёрном рынке оказывалось не только стрелковое оружие и боеприпасы, но даже армейская бронетехника. Например, в марте 2018 года Нацполиция Украины по Житомирской области сообщила о расследовании по факту хищения 200 единиц техники, среди которой были БМП и БТР. Машины были выставлены на продажу в интернете неким «физическим лицом».

«Сокрытие пропаж при помощи пожаров — старейшая «технология», появившаяся, наверное, с первыми складами. Поэтому мотивы в данном случае просматриваются весьма откровенно. Главная причина этих инцидентов простая — тотальное воровство», — подвёл итог Андрей Кошкин.

По мнению экспертов, высшие эшелоны киевской власти не очень заинтересованы в помощи НАТО по охране складов, поскольку от этого может пострадать украинский чёрный рынок оружия. Анонсированное же Климкиным сотрудничество с альянсом следует рассматривать скорее как очередной пиар-ход.