В Минобороны Украины рассказали о ситуации на арсенале под Черниговом
- Reuters
«С 06:00 до 12:00 наблюдаются незначительные единичные взрывы в очагах тления с периодичностью 1,2 взрыва в час», — приводит УНН сообщение пресс-службы.
Как уточнили в ведомстве, с утра на территории арсенала работают пожарные танки, инженерная и специальная техника Вооружённых сил Украины.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что инициирует усиление мер безопасности на украинских военных складах.
Пожар, который привёл к взрывам боеприпасов, произошёл в ночь на 9 октября.