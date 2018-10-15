В Минобороны Украины рассказали о ситуации на арсенале под Черниговом

Интенсивность взрывов на территории арсенала в Черниговской области «существенно уменьшилась». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

«С 06:00 до 12:00 наблюдаются незначительные единичные взрывы в очагах тления с периодичностью 1,2 взрыва в час», — приводит УНН сообщение пресс-службы.

Как уточнили в ведомстве, с утра на территории арсенала работают пожарные танки, инженерная и специальная техника Вооружённых сил Украины.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что инициирует усиление мер безопасности на украинских военных складах.

Пожар, который привёл к взрывам боеприпасов, произошёл в ночь на 9 октября.