Гройсман инициирует усиление мер безопасности на украинских военных складах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен повысить меры безопасности на украинских военных складах. Об этом информирует пресс-служба украинского правительства.

«Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует усиление мер безопасности на военных складах и объектах повышенной опасности», — говорится в сообщении.

По словам Гройсмана, система безопасности «должна быть на надлежащем уровне», и «эту работу нужно усиливать».

«Нужно усовершенствовать систему противодействия чрезвычайным ситуациям, обеспечивать службы, чтобы они реагировали на любую опасность», — сказал он.

Ранее в Минобороны Украины заявили о снижении интенсивности взрывов на территории арсенала в Черниговской области.