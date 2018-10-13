Гройсман инициирует усиление мер безопасности на украинских военных складах

Короткая ссылка
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен повысить меры безопасности на украинских военных складах. Об этом информирует пресс-служба украинского правительства.
Гройсман инициирует усиление мер безопасности на украинских военных складах
  • ©kmu.gov.ua

«Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует усиление мер безопасности на военных складах и объектах повышенной опасности», — говорится в сообщении

По словам Гройсмана, система безопасности «должна быть на надлежащем уровне», и «эту работу нужно усиливать».

«Нужно усовершенствовать систему противодействия чрезвычайным ситуациям, обеспечивать службы, чтобы они реагировали на любую опасность», — сказал он.

Ранее в Минобороны Украины заявили о снижении интенсивности взрывов на территории арсенала в Черниговской области. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить