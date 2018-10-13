Гройсман инициирует усиление мер безопасности на украинских военных складах
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«Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует усиление мер безопасности на военных складах и объектах повышенной опасности», — говорится в сообщении.
По словам Гройсмана, система безопасности «должна быть на надлежащем уровне», и «эту работу нужно усиливать».
«Нужно усовершенствовать систему противодействия чрезвычайным ситуациям, обеспечивать службы, чтобы они реагировали на любую опасность», — сказал он.
Ранее в Минобороны Украины заявили о снижении интенсивности взрывов на территории арсенала в Черниговской области.