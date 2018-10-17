«Это мерзко вдвойне»: на Украине Верховную раду назвали «самым позорным парламентом»

Верховная рада — «самый позорный» парламент по моральным и профессиональным качествам, считает экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко. По его словам, отсутствие решения по вопросу отмены депутатской неприкосновенности выглядит «вдвойне мерзко». Президент страны Пётр Порошенко уже призывал «не медлить» с принятием закона и «безотлагательно» проголосовать, однако депутаты до сих пор не пришли к консенсусу. По мнению экспертов, украинские парламентарии опасаются несправедливого уголовного преследования. В то же время аналитики не исключили, что перед выборами Рада всё-таки примет решение, чтобы угодить гражданам.

Украинский парламент является «самым позорным» по профессиональным качествам. Об этом заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

По его словам, «коррозия и коррупция морали» дошли «до самых лучших исполнителей».

«К сожалению, у нас сегодня самый, в моём понимании, позорный парламент по моральным и профессиональным качествам», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Он напомнил, что в 2017 году президент Украины Пётр Порошенко внёс на рассмотрение в Верховную раду закон об отмене депутатской неприкосновенности. Однако в итоге этот документ так и не был принят.

«Это очень позорно выглядит перед миром. Потому что вас никто не тянул за язык перед выборами. А сейчас это мерзко вдвойне», — добавил бывший министр.

Он отметил, что «вседозволенность провоцирует грех в душе самого святого». Он считает, что ситуация на Украине может развиваться «по югославскому сценарию».

«Или мы сделаем закон единым для всех, или, исходя из нашей ситуации и того, что натворили, сделав врагов кругом, я боюсь, что вот это умение жить по-украински, то есть тырить («демократия для меня, а для них — закон»), оно погубит Украину уже окончательно. Но по всем признакам нас ждет что-то типа югославского варианта. Это так грустно», — заключил Червоненко.

Неприкосновенность депутатов и судей закреплена в украинской Конституции. Последние несколько лет в стране обсуждают отмену этого положения. Так, снятие неприкосновенности было одним из требований сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которые устраивали массовые акции у здания Верховной рады, когда их лидер на время вернулся на Украину.

В 2017 году президент Украины Пётр Порошенко, выступая с ежегодным посланием, призвал внести и согласовать законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, предложив ввести его в действие после избрания нового парламента.

«Иммунитет народных избранников давно превратился в гарантию безнаказанности. Отмена депутатской неприкосновенности, как и создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы, — важные составляющие эффективной борьбы с коррупцией», — отметил Порошенко.

В июне 2018 года Порошенко призвал «не медлить» с принятием закона. «Сейчас, в отличие от конституционных изменений по децентрализации, я не вижу никаких причин, чтобы медлить с отменой депутатской неприкосновенности», — говорил украинский лидер.

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В очередном ежегодном послании Порошенко вновь призвал «безотлагательно» проголосовать за внесение изменений в Конституцию. Однако закон до сих пор не принят. Для его одобрения во втором чтении нужно как минимум 300 голосов.

«Закон принят в первом чтении, готовится голосование за внесение изменений в Конституцию Украины во втором чтении, необходимо две трети голосов, и поэтому это сложное голосование. Закон не принят, потому что депутаты и ключевые политические игроки не доверяют друг другу», — отметил в беседе с RT директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Он напомнил, что законопроект не предполагает отмену судейской или президентской неприкосновенности. По его словам, неприкосновенность нужна «таким странам, как Украина», где, по мнению эксперта, работа правоохранительной и судебной систем далека от демократических стандартов.

«Все понимают, что если снять с депутатов неприкосновенность, они станут лёгкой добычей для правоохранительных органов, которые контролирует президент... Депутаты делают шаг вперёд, полшага назад — как бы все выступают за снятие, имитируют его, но не принимают финального решения», — считает Бортник.

Политолог, экономист Александр Дудчак полагает, что закон всё-таки могут принять, чтобы «порадовать публику» перед выборами.

«Сейчас выдвигают популистские лозунги, которые могли бы порадовать слушающих новости граждан Украины... Могут и принять, до выборов не так много времени остаётся. Что будет после выборов, предугадать сложно», — подчеркнул политолог в разговоре с RT.

Впрочем, одобрение законопроекта не повлияет на работу парламента, уверен президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Все понимают, что на Украине на сегодняшний момент этот закон работать не будет. Формально депутата нельзя привлечь, но на практике бывают частые случаи, когда депутата, который замешан во многих аферах и махинациях, не трогают, а оппозиционный депутат попадает в неприятную ситуацию», — отметил эксперт.

В частности, 16 октября Рада рассматривала вопрос снятия депутатской неприкосновенности с депутата Александра Вилкула, представляющего «Оппозиционный блок». Генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что парламентарий, будучи главой Днепропетровской областной администрации, якобы нанёс ущерб государству на более чем 5 млн гривен (около $180 тыс.).

Председатель Верховной рады Андрей Парубий и генпрокурор Украины Юрий Луценко

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Вилкул назвал представление генпрокурора о лишении его неприкосновенности политическим давлением, а перед заседанием обвинил правоохранительные органы Украины в давлении на его адвокатов и свидетелей, а также в прослушке телефона. В ответ Луценко назвал депутата «солнцеликим крокодилом», а его выступление — «крокодильими слезами».

В итоге за снятие депутатской неприкосновенности проголосовали лишь 137 депутатов. Спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал такой исход «стыдом украинского парламента».

«На Украине снятие неприкосновенности никак не поможет нормальной работе парламента. Тех, кто совершал их (преступления. — RT), не трогают. Даже если будет принят закон, он ничего не меняет, будет всё то же самое», — заявил RT Охрименко.