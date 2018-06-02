В Раде рассказали о «позоре» главы МИД Украины из-за дела Бабченко

Короткая ссылка
Спецоперация Службы безопасности Украины (СБУ) по инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко «опозорила» главу украинского МИД Павла Климкина. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко.

«Опозорили министра иностранных дел. Из-за этой ситуации доверие к его словам как к фактически первому или второму должностному лицу государства, которое представляет позицию страны на всех международных форумах, будет значительно меньше, а это очевидно удар по стране», — заявил он в эфире телеканала NewsOne.

Ранее Климкин заявил, что не знал о спецоперации СБУ по инсценировке убийства Бабченко.

Вечером 29 мая появились сообщения о том, что российский журналист Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве. На следующий день в СБУ заявили, что «убийство» журналиста было частью спецоперации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить