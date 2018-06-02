В Раде рассказали о «позоре» главы МИД Украины из-за дела Бабченко

Спецоперация Службы безопасности Украины (СБУ) по инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко «опозорила» главу украинского МИД Павла Климкина. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко.

«Опозорили министра иностранных дел. Из-за этой ситуации доверие к его словам как к фактически первому или второму должностному лицу государства, которое представляет позицию страны на всех международных форумах, будет значительно меньше, а это очевидно удар по стране», — заявил он в эфире телеканала NewsOne.

Ранее Климкин заявил, что не знал о спецоперации СБУ по инсценировке убийства Бабченко.

Вечером 29 мая появились сообщения о том, что российский журналист Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве. На следующий день в СБУ заявили, что «убийство» журналиста было частью спецоперации.