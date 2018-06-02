В Раде рассказали о «позоре» главы МИД Украины из-за дела Бабченко
«Опозорили министра иностранных дел. Из-за этой ситуации доверие к его словам как к фактически первому или второму должностному лицу государства, которое представляет позицию страны на всех международных форумах, будет значительно меньше, а это очевидно удар по стране», — заявил он в эфире телеканала NewsOne.
Ранее Климкин заявил, что не знал о спецоперации СБУ по инсценировке убийства Бабченко.
Вечером 29 мая появились сообщения о том, что российский журналист Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве. На следующий день в СБУ заявили, что «убийство» журналиста было частью спецоперации.