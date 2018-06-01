В Раде назвали позором СБУ инсценировку убийства Бабченко

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Служба безопасности Украины опозорила свою страну недавними действиями, связанными с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Михаил Добкин.

«Ну я не знаю, за что их хвалить. На самом деле они опозорили нашу страну. Очень много людей за пределами Украины комментировали эту ситуацию, давали оценки свои. Скажем так: поневоле стали участниками этого дешёвого спектакля», — рассказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что произошедшее не способствовало повышению рейтинга президента Украины Петра Порошенко.

«Они его (рейтинг. — RT) ещё ниже закопали. Что из-под этого получила Украина, ну кроме позора очередного от этих сельских клоунов, пусть простят меня селяне», — добавил Добкин.

При этом парламентарий заявил, что не верил в какую-либо угрозу жизни Бабченко, а выбран он был, потому что «критикует руководство России».

29 мая появилась информация, что Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве. На следующий день в СБУ заявили, что «убийство» журналиста было частью спецоперации.

Порошенко назвал блестящей спецоперацию СБУ по инсценировке убийства Бабченко. 

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил недоумение в связи с заявлениями ряда международных организаций, раскритиковавших спецоперацию украинских спецслужб по предотвращению убийства российского журналиста.

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