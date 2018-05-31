Климкин заявил, что не знал о спецоперации СБУ по инсценировке убийства Бабченко

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что не знал о спецоперации Службы безопасности Украины по инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

«Меня спрашивают, знал ли я о спецоперации с Бабченко, выступая позавчера в СБ ООН. Не знал, говорил искренне. И я очень рад, что Аркадий жив», — цитирует Интерфакс-Украина Климкина.

30 мая в СБУ заявили, что «убийство» журналиста было частью спецоперации.

В Госдуме назвали провалом действия СБУ. В МИД России охарактеризовали инсценировку убийства как антироссийскую провокацию. В ведомстве заявили, что Киев взял курс на раскрутку «русофобской лжи» и будет продолжать развивать эту «провокацию».

Вечером 29 мая появились сообщения о том, что российский журналист Аркадий Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве. На месте было найдено три гильзы от пистолета Макарова.