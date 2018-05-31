В Госдуме назвали провалом инсценировку убийства Бабченко

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Марианна Чурсина
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко украинскими правоохранительными органами.
В Госдуме назвали провалом инсценировку убийства Бабченко
  • © Reuters

«Попытка Украины войти в клуб политических интриганов с треском провалилась. Задуманная театральная постановка с Аркадием Бабченко вместо драматургии показала зрителям интермедию. Для политического театра Украине не хватает сценаристов, режиссёров и актёров, зато комедиантов — в избытке», — сказал он.

Бальбек также отметил негативную реакцию на операцию СБУ международной организации «Репортёры без границ» и представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлема Дезира.

«На наших глазах киевский режим пытался сорвать овации политиков западного мира, но вместо этого Украину освистали зрители. В первую очередь — журналисты зарубежных изданий», — подчеркнул депутат.

Ранее в российском МИД назвали инсценировку убийства журналиста антироссийской провокацией.

30 мая в СБУ заявили, что «убийство» журналиста было частью спецоперации.

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