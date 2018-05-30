Порошенко: Бабченко хотели убить для дестабилизации ситуации на Украине
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По его словам, организатором атаки был человек, который «владеет огромным арсеналом оружия, имеет возможности закладывать схроны и организовывать теракты в отношении более 30 человек».
«Для чего это делается? Для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране», — цитирует Порошенко «112 Украина».
Украинский лидер передал поздравления жене Бабченко и поблагодарил сотрудников СБУ за проделанную работу.
Ранее МИД России назвал инсценировку убийства Бабченко антироссийской провокацией.
30 мая в СБУ заявили, что «убийство» журналиста было частью спецоперации.