Порошенко: Бабченко хотели убить для дестабилизации ситуации на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что на журналиста Аркадия Бабченко готовилось покушение с целью дестабилизации ситуации в стране.

По его словам, организатором атаки был человек, который «владеет огромным арсеналом оружия, имеет возможности закладывать схроны и организовывать теракты в отношении более 30 человек».

«Для чего это делается? Для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране», — цитирует Порошенко «112 Украина».

Украинский лидер передал поздравления жене Бабченко и поблагодарил сотрудников СБУ за проделанную работу.

Ранее МИД России назвал инсценировку убийства Бабченко антироссийской провокацией.

30 мая в СБУ заявили, что «убийство» журналиста было частью спецоперации.