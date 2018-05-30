МИД назвал инсценировку убийства Бабченко на Украине антироссийской провокацией

Ситуация с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко на Украине является антироссийской провокацией, считают в МИД России.

«Прямым следствием очевидно рассчитанных на некий пропагандистский эффект действий стало введение в заблуждение всего мирового сообщества, живо откликнувшегося на информацию из Украины об убийстве сотрудника СМИ. Теперь же начинают раскрываться истинные мотивы этой инсценировки, которая со всей очевидностью является очередной антироссийской провокацией», — говорится в комментарии.

Как отмечается, Киев взял курс на раскрутку «русофобской лжи» и будет продолжать развивать эту «провокацию».

«Констатируем, что вопросы жизни и смерти на Украине, а также доверие международного сообщества к её политике — не более чем разменные монеты для разжигающего антироссийскую истерию киевского режима», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в ОБСЕ выразили сожаление из-за распространения ложных сведений о смерти Бабченко.

29 мая сообщалось, что Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве. На следующий день в СБУ заявили, что «убийство» журналиста было частью спецоперации.