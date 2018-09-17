Порошенко 20 сентября обратится с ежегодным посланием к Верховной раде
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«К нам поступило письмо о том, что 20 сентября 2018 года на пленарном заседании ВРУ в соответствии со статьёй 106 Конституции Украины будет ежегодное послание президента Украины к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении», — цитирует УНН Парубия.
В 2017 году Порошенко, выступая с ежегодным посланием, призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность.
Глава государства также обвинил Россию в подготовке к войне.