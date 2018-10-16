На Украине за 2,5 года уничтожено боеприпасов на сумму более $2 млрд

На Украине за 2,5 года уничтожено боеприпасов из арсеналов Минобороны на сумму более $2 млрд. Об этом заявил народный депутат Сергей Пашинский.

«Официально информирую, что за последние 2,5 года, начиная со Сватова (пожар на складе боеприпасов в Луганской области 29 октября 2015 года. — RT) и заканчивая Ичней (пожар на складе боеприпасов в Черниговской области в ночь на 9 октября 2018 года. — RT), уничтожено боеприпасов более чем на $2 млрд. Я хочу, чтобы все услышали эту цифру», — цитирует Интерфакс-Украина Пашинского.

Пожар на украинском арсенале под Черниговом, результатом которого стали взрывы боеприпасов, произошёл в ночь на 9 октября. По данному факту допросили сотни военных.