По факту взрывов на украинском арсенале допросили сотни военных

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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что по факту взрывов на арсенале в Черниговской области были допрошены сотни военнослужащих.
По факту взрывов на украинском арсенале допросили сотни военных
  • Reuters

Об этом он сообщил в эфире «112 Украина».

«Могу предварительно озвучить некоторые полученные результаты и доказательства. На данный момент допрошены более 340 военнослужащих, среди которых половина — с использованием полиграфа», — сказал он.

Матиос указал, что, в частности, специалисты допросили с использованием полиграфа все наряды, которые так или иначе были задействованы в охране военных складов во время взрывов и незадолго до них.

По его словам, по факту произошедшего, зарегистрированы как статья о служебной халатности, так и статья о диверсии.

«Установлено, что в момент начала этих взрывов в зоне покрытия и контроля работал мобильный терминал без IMEI-кода... что нами расценивается как прямой признак применения неидентифицированного телефонного аппарата для приведения в действие того или иного взрывного устройства», — указал Матиос.

Пожар на украинском арсенале, результатом которого стали взрывы боеприпасов, случился в ночь на 9 октября.

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