Воинственность без ресурсов: как Киев усиливает напряжённость на Азовском и Чёрном морях

Киев обеспокоен развитием военной инфраструктуры РФ в Азово-Черноморском регионе. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов на встрече с главой Парламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене. По его словам, Москва якобы рассматривает Украину как полигон для испытаний технологий, которые будет применять против Запада. При этом эксперты отмечают, что в качестве «полигона» Украину используют американцы — для отработки диверсионных действий против России. В то же время аналитики полагают, что ни США, ни страны НАТО не станут оказывать поддержку украинским ВМС, поскольку это приведёт к открытой конфронтации с Москвой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил на встрече с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене о росте военного присутствия РФ в Азово-Черноморском регионе. Он посетовал на то, что Россия разворачивает военную инфраструктуру и усиливает армейскую группировку.

«Россия использует весь арсенал гибридной агрессии против Украины, рассматривая наше государство как испытательную площадку для технологий, которые затем используются против Европы и США», — сказал Турчинов.

Юкнявичене сообщила секретарю СНБО о том, что у стран — членов альянса присутствует понимание «агрессивной роли России и той позиции, которую занимает эта страна в мире». Кроме того, глава ПА НАТО отметила, что «сильная Украина — это важный элемент европейской системы безопасности».

«У Киева нет ресурсов»

16 октября в интервью BBC командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко рассказал о том, что при поддержке Великобритании и США была разработана стратегия развития военно-морских сил до 2035 года. Как и Турчинов, он заявил, что Россия якобы использует против Киева «новые методы гибридной войны».

Воронченко обвинил Россию в ограничении свободы судоходства, попытке обанкротить порты Бердянска и Мариуполя, а также в попытке посеять «социальную дестабилизацию» в южной части Украины. По его словам, РФ якобы создаёт «разветвлённую систему базирования», которая позволяет «оперативно контролировать большую часть Азовского моря».

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Воронченко заявил, что ВМСУ ведут подготовку к различным вариантам развития событий, включая десантную операцию Черноморского флота. В случае обострения ситуации, как подчеркнул адмирал, украинский флот будет готов «применить силу». При этом он признал, что соотношение сил в регионе «один к двадцати» не в пользу Киева.

В сентябре СНБО поддержал предложение президента Петра Порошенко о создании группировки войск в Азовском море. В планах Минобороны Украины — строительство причального фронта, а в перспективе — полноценной военно-морской базы. На первоначальном этапе ВМСУ будет использовать существующую торговую инфраструктуру.

Основным пунктом базирования азовской группировки будет Бердянск. Остальные подразделения ВМСУ разместятся в Мариуполе и Геническе. В настоящее время усилия Киева направлены на укрепление береговой обороны и наращивание корабельного состава.

Как полагает Воронченко, ВМСУ могут похвастаться «мощной береговой составляющей», которая способна отражать атаку десанта и диверсионно-разведывательных сил противника. Однако самым главным недостатком украинского флота остаётся нехватка ракетных кораблей и минных тральщиков.

В настоящее время в боевой состав украинского флота входят фрегат «Гетман Сагайдачный», корвет «Винница», средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», рейдовый тральщик «Геническ» и шесть бронекатеров проекта 58155 «Гюрза-М».

Украинский артиллерийский катер

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В конце сентября США передали Киеву списанные в 2017 году катера береговой охраны Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321). В стадии достройки находятся два десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр».

Минобороны Украины ожидает, что в 2019-2020 годах будет заложен первый ракетный катер типа «Лань», который оснастят пусковой установкой для противокорабельных ракет «Нептун» (изготовлены на основе советской маловысотной ракеты X-35).

«У Киева нет ресурсов для строительства того, что на флоте называют кораблями. На Украине, кстати, этого не скрывают. Катера ВМСУ, которые перебрасываются в Азовское море, никакой опасности для России не представляют. Их боевой потенциал уместно сравнить лишь с муравьиными укусами», — сказал в беседе с RT военный обозреватель «Независимой газеты» Владимир Мухин.

Без заступничества США

Минобороны Украины надеется, что проекты по усилению флота поддержат страны — члены НАТО. Однако с 2014 года, помимо оказания консультационных услуг и передачи двух подержанных катеров, альянс не оказал ВМСУ какой-либо существенной помощи.

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В большей степени Украина интересует Запад, и прежде всего США, как территория для размещения баз. Последние годы Соединённые Штаты наращивают военное присутствие в Николаевской и Одесской областях. В частности, с 2017 года в районе Очакова американцы ведут строительство военно-морского оперативного центра.

В беседе с RT украинский политолог Владимир Скачко обратил внимание на то, что объект вооружённых сил США расположился рядом с 73-м морским центром спецопераций ВМСУ, в чьи задачи входит проведение диверсионных акций. Кроме того, он отметил, что американские военнослужащие проводят частые тренировки на полигоне Широкий лан, который также находится вблизи Очаково.

«Скорее всего, американцы вместе с украинским спецназом прорабатывают возможность проведения различных разведывательных и диверсионных операций. Конечно, Россия не может оставаться равнодушной к подобной деятельности вблизи своих рубежей. Тем более что столкновения с украинскими диверсантами уже имели место в Крыму в августе 2016 года», — напомнил Скачко.

По словам политолога, США рассматривают Украину как полигон для отработки антироссийских действий. Также Вашингтон устраивает роль Киева в качестве постоянного раздражителя Российской Федерации. При этом Соединённые Штаты не собираются оказывать ВМСУ серьёзной безвозмездной помощи.

Учения морской пехоты Украины

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Аналогичной точки зрения придерживается Владимир Мухин. Эксперт убеждён, что Украина не может рассчитывать на поддержку США в Азовско-Черноморском регионе. По его словам, Пентагон не отважится на открытое противостояние с Москвой, но продолжит отправлять в украинские порты эсминцы, а к границам РФ — беспилотники и самолёты-разведчики.

«Реальная угроза для РФ со стороны США в регионе может исходить только от авиации. А максимум, на что способна Украина, — это задержать или обстрелять наши торговые суда. Военный сценарий, на мой взгляд, полностью исключён, хотя бы потому, что подавляющее большинство украинских военнослужащих откажутся стрелять в российских солдат. Как бы ни старалась пропаганда, моральное состояние личного состава ВСУ оставляет желать лучшего», — резюмировал Мухин.