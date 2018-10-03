Эксперт раскритиковал заявление о «невидимости» бронекатеров Украины

Политолог и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал RT заявление командира украинского бронекатера «Кременчуг» ВМС Украины Александра Регулы о том, что его корабль «невидим» для флота России.

«Не могут бронекатера Украины, тем более проекта «Гюрза-М», быть невидимыми для наших радаров. Это проекты не совсем удачные, которые производят, судя по всему, на верфях Петра Порошенко. Поэтому на сегодняшний день это всё информационная утка. Если капитан на самом деле выполнял некую боевую задачу, то он не имел права её обсуждать публично. Всё это выглядит весьма неправдоподобно, с неким креном в сторону желания выглядеть лучше, чем есть на самом деле», — отметил он.

Ранее командир украинского бронекатера «Кременчуг» заявил, что его корабль сопровождал недавний проход двух кораблей ВМС Украины в Азовском море и оставался незамеченным для российской стороны.

В Крыму заявление украинского военного назвали смешным.