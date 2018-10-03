В Крыму назвали смешным заявление о «невидимых» бронекатерах Украины

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление командира украинского бронекатера «Кременчуг» ВМС Украины Александра Регулы о том, что его корабль «невидим» для флота России.

«Это заявление связано ещё и с тем, что самим представителям украинской армии элементарно стыдно за то состояние боевой готовности украинского флота, в котором оно сегодня находится. Приходится это признавать и говорить такие абсурдные вещи, которые откровенно вызывают просто смех», — выразил мнение депутат.

Ганжара также отметил, что состояние Черноморского флота вызывает зависть у представителей украинского флота.

«Я думаю, здесь всё-таки идёт продолжение спекуляции, которая была с «Донбассом» (украинское судно «Донбасс». — RT), бесславным проходом украинских кораблей под грандиозным Крымским мостом. В целом состояние, которое сегодня имеет Черноморский флот, также вызывает зависть у представителей украинского флота. Ведь за последние годы его оснащение получило совершенно новый качественный уровень. И здесь в отношении безопасности акватории Чёрного и Азовского морей наша страна обладает полным контролем. Украина, кроме подобных провокаций, как это было недавно, и то с полного разрешения российской стороны, ничего осуществлять не может. Самое интересное, что всё-таки «Донбасс» не заглох. Я предполагал, что он и до Керченского пролива не доплывёт. Но всё-таки чудо свершилось, и он преодолел Крымский мост. Вот только в такое чудо и может сегодня верить украинская армия», — подчеркнул он.

Ранее командир украинского бронекатера «Кременчуг» заявил, что его корабль сопровождал недавний проход двух кораблей ВМС Украины в Азовском море и оставался незамеченным для российской стороны.