Эксперт оценил заявление Киева о готовности применить силу в Азовском и Чёрном морях

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Анна Лушникова
Директор Института новейших государств, международный эксперт Алексей Мартынов в разговоре с RT прокомментировал заявление командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко о том, что Киев готов применить силу в случае «обострений» в Азовском и Чёрном морях.
Эксперт оценил заявление Киева о готовности применить силу в Азовском и Чёрном морях
  • Буксир «Корец» ВМС Украины / © Пресс-служба погрануправления ФСБ России по РК

«Со стороны России никаких обострений нет, кроме законных требований вести себя прилично. Если говорить всерьёз о том, что заявляет украинский командующий, то он, наверное, лучше всех знает, что из себя представляет их флот. Несколько ржавых катеров, полуразобранный корабль и дизельная подводная лодка в нерабочем состоянии. Он выдаёт желаемое за действительное, пытаясь следовать в антироссийском тренде современной украинской пропаганды», — считает эксперт.

По словам Мартынова, даже если Украина захочет привлечь страны НАТО к борьбе с Россией, альянс на это не пойдёт.

«Конечно, под украинским флагом могут быть задействованы какие-то другие военно-морские силы, например НАТО. Но сегодня одними из самых защищённых мест являются именно российское Причерноморье и Крым. Поэтому все эти угрозы пустые. Вряд ли даже современные и оснащённые силы НАТО решат как-то некрасиво посмотреть в сторону российского Черноморского флота», — заключил он.

Ранее крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с ФАН оценил заявления командующего ВМС Украины об «обострении» в Азовском море.

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