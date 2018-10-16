В Крыму оценили заявления командующего ВМС Украины об «обострении» в Азовском море

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с ФАН прокомментировал заявления командующего ВМС Украины Игоря Воронченко о том, что Киев будет применять силу в случае «обострения» в Азовском и Чёрном морях.

«Уровень агрессии со стороны Украины в последнее время превосходит всё, что было ранее», — сказал Джаралла.

По его мнению, причиной является предвыборная кампания, поскольку на этом фоне президенту Украины Петру Порошенко «нечем хвастаться».

Со своей стороны, депутат Верховного совета Республики Крым Алексей Черняк заявил, что у Украины нет боеспособного флота.

«Что Воронченко ещё говорить? Его уволят, если он не будет такой бред нести», — добавил он.

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с Inforeactor оценил заявление Порошенко о том, что цена использования Россией авиации против Украины будет высокой.