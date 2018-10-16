Эксперт прокомментировал угрозы Порошенко в адрес России

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Советник Российского фонда развития высоких технологий политолог Николай Димлевич в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что цена использования Россией авиации против Украины будет высокой.
Эксперт прокомментировал угрозы Порошенко в адрес России
  • Reuters

«Сейчас на Украине начало предвыборной кампании», — сказал эксперт.

По его словам, Порошенко будет постоянно говорить про якобы агрессивную Россию, иначе его рейтинг и шансы как возможного кандидата станут стремиться к нулю.

В свою очередь, член Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с Inforeactor заявил, что такие вещи даже не стоит обсуждать.

«Россия ни с кем воевать не собирается, равно как и господин Порошенко, думаю, прекрасно понимает, что воевать с Россией ему не нужно. Я не уверен, что то, что он говорил, он говорил серьёзно», — отметил сенатор.

Ранее заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал в беседе с RT заявление Порошенко.

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