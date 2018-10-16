Эксперт назвал угрозы Порошенко в адрес России нагнетанием истерии

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что цена использования Россией авиации против Украины будет высокой.

«Порошенко продолжает нагнетать антироссийскую истерию, понятно, что никаких агрессивных планов в отношении Украины Россия не имеет, ни о каком военном нападении, тем более воздушном, речи быть не может. Но чтобы напомнить о своём существовании, попросить очередной пакет помощи, в том числе и военной, Порошенко ищет поводы, когда происходят какие-то события на этом направлении — те же совместные учения или проекты, в которых Украина и НАТО участвуют вместе, он объясняет это необходимостью обороны Украины и тем, что страна является форпостом, защищающим Европу от «агрессивной» России. Это не новые заявления. Они не вызваны никаким актуальным поводом», — отметил Шатров.

Ранее Порошенко заявил, что совместные учения Украины и стран — членов НАТО нужны, чтобы показать России, что если она «использует воздушные силы для атаки» на страну, то «цена будет очень высокой».