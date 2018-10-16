Порошенко: цена использования Россией авиации против Украины будет высокой

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что совместные учения Украины и стран — членов НАТО нужны, чтобы показать России, что если она «использует воздушные силы для атаки» на страну, то «цена будет очень высокой». 

Об этом он написал в своём Facebook.

«Совместные учения со странами — членами НАТО «Чистое небо — 2018» нужны для того, чтобы продемонстрировать, что цена для России, которая применит воздушные силы для атаки на Украину, будет очень высокой», — сказал он. 

По словам Порошенко, на Украине «очень ценят крепкую и надёжную позицию США и партнёров по НАТО».

Ранее стало известно, что на Украину с целью участия в учениях «Чистое небо — 2018» прибыли самолёты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules.

Также Порошенко заявлял, что Украина готова отразить «агрессию» России на азовском побережье.

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